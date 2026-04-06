Fiat, Nisan ayı fiyat listesini güncelledi. Nisan ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…

Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross’un fiyatı da 1.7 milyonun üzerine çıkmış durumda.

İlk üç ayda fiyatlarına zam yapan marka Nisan ayına da fiyatları yukarı çekti. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…

MODEL MART BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) NİSAN BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) FARK Fiat Egea Sedan 1.409.900 1.429.900 20.000 Fiat Egea Cross 1.694.900 1.714.900 20.000 Fiat Grande Panda 1.584.900 1.514.900 -70.000 Fiat 600 1.969.900 1.969.900 0 Fiat 500e 1.939.900 2.093.900 154.000 Fiat Topolino 579.900 584.900 5.000

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Nisan ayına özel neredeyse tüm modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da 110.000 TL’ye, Egea Cross’ta 100.000 TL’ye, Grande Panda’da 70 bin TL’ye ve Topalino’da 90.000 TL’ye varan İndirimler var.



İşte model model tüm Fiat araçlarının Nisan 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

Egea Sedan

EGEA SEDAN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.539.900 TL 1.429.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.729.900 TL 1.679.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.599.900 TL 1.499.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.779.900 TL 1.729.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.659.900 TL 1.559.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.889.900 TL 1.789.900 TL

Egea Cross

EGEA CROSS NİSAN AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.764.900 TL 1.714.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban Otomatik Dizel 1.854.900 TL 1.754.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge Otomatik Dizel 1.913.900 TL 1.863.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited Otomatik Dizel 2.039.900 TL 1.989.900 TL

Grande Panda

GRANDE PANDA 2026 NİSAN AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2026 1.584.900 TL 1.514.900 TL 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon Otomatik Hibrit 2025 1.669.900 TL 1.669.900 TL 1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima Otomatik Hibrit 2025 1.789.900 TL 1.789.900 TL

Topalino

TOPALİNO 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Standart Otomatik Elektrikli 674.900 TL 584.900 TL Plus Otomatik Elektrikli 719.900 TL 629.900 TL

Fiat 600

FİAT 600 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Fiyat BEV La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli 1.969.900 TL

500E

FİAT 500E GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı 3+1 La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2025 2.093.900 TL Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2025 2.149.900 TL

