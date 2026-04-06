Tüm modellere zam geldi! Fiat Nisan 2026 fiyat listesini açıkladı
Fiat, Nisan ayı fiyat listesini güncelledi. Nisan ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…
- Fiat Egea modelleri (Sedan ve Cross) fiyatlarına zam yapıldı.
- Fiat Grande Panda'nın fiyatı düştü.
- Nisan ayına özel Egea Sedan'da 110.000 TL'ye, Egea Cross'ta 100.000 TL'ye varan indirimler bulunuyor.
- 2026 model yılı Fiat Egea Sedan'ın liste fiyatı 1.429.900 TL'den başlıyor.
- 2026 model yılı Fiat Egea Cross'un liste fiyatı 1.714.900 TL'den başlıyor.
- 2026 model yılı Fiat Grande Panda'nın elektrikli versiyonu 1.514.900 TL'den satışa sunuluyor.
Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross’un fiyatı da 1.7 milyonun üzerine çıkmış durumda.
İlk üç ayda fiyatlarına zam yapan marka Nisan ayına da fiyatları yukarı çekti. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…
|MODEL
|MART BAŞLANGIÇ FİYATI (TL)
|NİSAN BAŞLANGIÇ FİYATI (TL)
|FARK
|Fiat Egea Sedan
|1.409.900
|1.429.900
|20.000
|Fiat Egea Cross
|1.694.900
|1.714.900
|20.000
|Fiat Grande Panda
|1.584.900
|1.514.900
|-70.000
|Fiat 600
|1.969.900
|1.969.900
|0
|Fiat 500e
|1.939.900
|2.093.900
|154.000
|Fiat Topolino
|579.900
|584.900
|5.000
İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Nisan ayına özel neredeyse tüm modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da 110.000 TL’ye, Egea Cross’ta 100.000 TL’ye, Grande Panda’da 70 bin TL’ye ve Topalino’da 90.000 TL’ye varan İndirimler var.
İşte model model tüm Fiat araçlarının Nisan 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…
EGEA SEDAN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.539.900 TL
|1.429.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.729.900 TL
|1.679.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.599.900 TL
|1.499.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.779.900 TL
|1.729.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.659.900 TL
|1.559.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.889.900 TL
|1.789.900 TL
EGEA CROSS NİSAN AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.764.900 TL
|1.714.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.854.900 TL
|1.754.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.913.900 TL
|1.863.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|2.039.900 TL
|1.989.900 TL
GRANDE PANDA 2026 NİSAN AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|1.584.900 TL
|1.514.900 TL
|1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.669.900 TL
|1.669.900 TL
|1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.789.900 TL
|1.789.900 TL
TOPALİNO 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Standart
|Otomatik
|Elektrikli
|674.900 TL
|584.900 TL
|Plus
|Otomatik
|Elektrikli
|719.900 TL
|629.900 TL
FİAT 600 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|BEV La Prima 54 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|1.969.900 TL
FİAT 500E GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı
|3+1 La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|2.093.900 TL
|Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|2.149.900 TL