Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini öngören düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygun bulundu. CHP’nin iptal başvurusu reddedilirken, kararın ilk mahalli idareler seçimlerinden itibaren uygulanmasının önü açıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini öngören düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre CHP, 7551 sayılı Kanun’la yeniden düzenlenen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan “Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülür” hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, düzenlemenin kamu yararına hizmet etmediği, aksine belde ve köylerdeki nüfus kaybını artırabileceği savunuldu. CHP, bu dönüşümün nüfusun büyükşehirler gibi daha kalabalık merkezlerde yoğunlaşmasına yol açacağını, ayrıca sürekli değişebilen nüfus verilerine göre idari yapının ani şekilde değiştirilmesinin hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğunu öne sürdü.

AYM: ANAYASAYA UYGUN

Ancak Anayasa Mahkemesi, yapılan inceleme sonunda düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu. Kararın gerekçesinde, belediyelerin kurulması ya da tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına ilişkin işlemlerin kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasının anayasal çerçeveye uygun olduğu vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, belediyenin köye dönüştürülmesi sürecinde halkın seçilmiş yönetim iradesine mevcut seçim dönemi sonuna kadar müdahale edilmediğine dikkat çekti. Dönüşüm sonrasında ise vatandaşların köy tüzel kişiliğinin organlarını seçme hakkını kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Kararda, ilgili maddenin usul ve esaslarının açık, net ve anlaşılır biçimde düzenlendiği ifade edilirken, düzenlemenin amacının “kamusal hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulması” olduğu kaydedildi.

Yüksek Mahkeme, tüm bu gerekçeler doğrultusunda düzenlemenin hukuk devleti ilkesi, yerel yönetimlerin özerkliği ve kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması prensipleriyle çelişmediğine karar vererek CHP’nin iptal talebini reddetti.

