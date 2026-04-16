Volkswagen, elektrikli hatchback modeli ID.3’ü kapsamlı bir güncellemeyle yenileyerek “ID.3 Neo” adıyla tanıttı. Yeni isim sadece bir makyajı değil, modelin tasarımından teknolojisine kadar geniş çaplı bir evrimi temsil ediyor.

İlk olarak 2019’da karşımıza çıkan ve 2023 yılında hafif bir makyaj geçiren model, ID.3 Neo ile Çin’in model yağmuruna karşı kapsamlı bir güncelleme geçirdi.

ID.3 Neo’da dış tasarımda ön bölümde ince LED farlar ve boydan boya uzanan ışık barının kalınlaşması dikkat çekerken, aydınlatmalı logo gibi detaylar modern görünümü güçlendiriyor.

Gövdenin geri kalanında büyük değişim olmazken, ID.3 Neo artık daha uzun, daha alçak ve daha dinamik görünüyor.

İÇ MEKANDA TUŞLAR GERİ GELDİ

Asıl büyük değişim ise İç mekanda kendini gösteriyor. Kullanıcıların yoğun şekilde eleştirdiği dokunmatik kontroller bu modelde büyük ölçüde terk edilmiş ve yerini fiziksel tuşlar bırakmış durumda. Yeni iki kollu direksiyon üzerindeki gerçek butonlar, merkezi konsoldaki ses kontrol düğmesi ve klima için ayrı fiziksel kontroller, kullanım kolaylığını ciddi şekilde artırıyor.

Ayrıca 12.9 inçlik yeni multimedya ekranı ve büyütülen 10.25 inçlik dijital gösterge paneli daha modern bir kokpit sunuyor.

FARKLI BATARYA SEÇENEKLERİ

Teknik tarafta da önemli iyileştirmeler söz konusu. ID.3 Neo; 168 hp, 187 hp ve 228 hp olmak üzere üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak. Batarya tarafında ise 50 kWh, 58 kWh ve 79 kWh seçenekleri bulunuyor. En büyük bataryayla WLTP’ye göre yaklaşık 630 km’ye varan menzil hedeflenirken, hızlı şarj tarafında maksimum 183 kW DC destek sunuluyor. Giriş ve orta seviyede ise 105 kW hızlı şarj desteği sunuluyor.

Ayrıca, harici cihazlara güç aktarmayı sağlayan Vehicle-to-Load (V2L) özelliğine de sahip.

Trend, Life ve Style donanım seviyelerinde satılacak aracın fiyatı henüz açıklanmadı. Modelin ön siparişleri ilk olarak Avrupa pazarında başlayacak.

