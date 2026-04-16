Togg’un şarj ağı Trugo istasyonlarında, mobil uygulamaya gerek kalmadan aracı tanıyan ve otomatik olarak şarjı başlatan Autocharge özelliği kullanıma sunuldu.

Yerli otomobil markası Togg’un şarj ağı Trugo yeni akıllı şarj özelliğini kullanıma açtı. Trugo şarj istasyonlarında yapılan güncellemeyle kullanıma sunulan Autocharge özelliğiyle, araç sahipleri daha hızlı şekilde şarj işlemini başlatabilecek.

Trugo istasyonuna gidildiğinde şarj portunu taktığınızda aracı tanıyacak şarj işlemi uygulama ya da ekran üzerinde bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak başlayacak.

AUTOCHARGE NASIL KULLANIMA AÇILIYOR?

Autocharge özelliğini kullanabilmek için Trugo uygulamasının en güncel versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra uygulama üzerinden “Araçlarım” menüsü altında yer alan “Autocharge” özelliği etkinleştirilmeli.

Özelliğin kullanılabilmesi için araçların da güncel olması gerekiyor. Togg T10X sahipleri 1.7.2 yazılım sürümü, Togg T10F kullanıcıları ise 2.0 yazılımına sahip olmalı.

