Elektrikli otomobil piyasasında şarj süresi yarışı her geçen gün kızışıyor. Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL’ın yeni tanıttığı üçüncü nesil Shenxing LFP bataryası, ultra hızlı şarj konusunda seviyeyi 6 dakika 27 saniyeye kadar indirdi.

Çinli batarya devi CATL’in, Teknoloji Günü etkinliğinde sahneye çıkan yeni nesil batarya, kağıt üzerindeki verilerle bile ezber bozuyor. Buna göre Shenxing’in 3. nesli, yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 3 dakika 44 saniyede ulaşabiliyor.

Daha da çarpıcısı, yüzde 10’dan yüzde 98 seviyesine çıkması sadece 6 dakika 27 saniye sürüyor. Bu değerler, içten yanmalı bir otomobilin yakıt alma süresine oldukça yakın.

Hatta sistemin düşük sıcaklık performansı da dikkat çekici. -30 derece gibi zorlu koşullarda bile bataryanın yüzde 98 doluluğa ulaşması yaklaşık 9 dakikada tamamlanıyor. Bu da elektrikli araçların en büyük zayıf noktalarından biri olan “soğuk hava performansı” konusunda önemli hır anlamına geliyor.

ULTRA HIZLI ŞARJ PERFORMANSI

• Yüzde 10 ila yüzde 35: 1 dakika

• Yüzde 10'dan yüzde 80'e: 3 dakika 44 saniye

• Yüzde 10'dan yüzde 98'e: 6 dakika 27 saniye

• -30°C'de yüzde 20’den yüzde 98'e: 9 dakika

Teknik tarafta bu performansın arkasında ciddi mühendislik var. Yeni batarya, yalnızca 0.25 miliohm seviyesinde iç direnç sunarak sektör ortalamasına göre yaklaşık yüzde 50 daha düşük bir değer yakalıyor. Bu da daha az ısı, daha yüksek verim ve çok daha hızlı enerji transferi anlamına geliyor.

CATL ayrıca yeni nesil soğutma sistemleri ve hücre bazlı sıcaklık yönetimi teknolojileriyle bataryanın stabilitesini artırmış durumda. “Cell Shoulder Cooling” adı verilen yeni soğutma mimarisi, ısı dağılımını yüzde 20 oranında iyileştirirken; çok noktalı sıcaklık ölçüm sistemi her bir hücrenin anlık olarak izlenmesini sağlıyor. Buna ek olarak geliştirilen kendi kendine ısıtma teknolojisi, özellikle düşük sıcaklıklarda hızlı şarjın önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İDDİALI DAYANIKLILIK VERİLERİ

Dayanıklılık tarafında ise ultra hızlı şarjın uzun vadede batarya ömrünü ciddi şekilde düşüreceği yönündeki endişeleri ortadan kaldıran veriler var. Batarya, 1000 ultra hızlı şarj döngüsünün ardından bile yüzde 90’ın üzerinde sağlık (SoH) seviyesini koruyabiliyor.

BYD’YE HIZLI CEVAP

Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL’ın bu hamlesi geçtiğimiz ay BYD’nin tanıttığı, "beş dakikada şarj olup dokuz dakikada tam kapasiteye ulaşabilen" ikinci nesil Blade bataryasına hızlı bir cevap olarak yorumlandı.

BYD’nin bataryasının yüzde 10'dan yüzde 70'e çıkması 5 dakika, yüzde 10'dan yüzde 97'ye çıkması ise 9 dakika sürüyor.

