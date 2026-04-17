Elektrikli araç şarj istasyonlarındaki fiyatlarda sadeleşme dönemin başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hayata geçirilen Şarj Hizmeti Yönetmeliği’yle AC ve DC ünitelerde güce göre farklı fiyat uygulanmasına son verildi. İşte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının Nisan ayı fiyatları…

2026 yılına girer girmez elektrikli otomobil şarj fiyatlarına arka arkaya zamlar gelmişti. Bununla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Öz, şubat ayında Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri duyurmuştu.

Buna göre, şarj istasyonu işletmeleri artık AC üniteler için tek, DC şarj üniteleri için tek bir fiyat belirleyecek. Bu sayede kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan şarj hızı arttıkça artan fiyatlar sona erecek.

Genellikle DC hızlı şarjlarda 120 ve üstü gibi farklı hızlarda için fiyat farklı artıyordu. Yerli marka Togg’un şarj ağı sahibi Trugo gibi markalar tek fiyat tarifesine geçmeye başladı.

Düzenlemeyle firmalar ayrıca, talebin düşük olduğu zaman dilimleri ve talebin nispeten düşük olduğu lokasyonlarda daha avantajlı fiyatlar sunabilecek.

Peki 2026 yılı Nisan ayında ZES, Togg ve Eşarj fiyatları ne durumda? Zam veya indirim var mı?

TRUGO ŞARJ FİYATLARI

Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo’nun önceki fiyat listesinde DC şarj için iki farklı fiyat tarifesi bulunuyordu. 150 kW’a kadar olan DC yani hızlı şarj 13,78 TL, 150 kW ve üzeri ise 15,36 TL’den ücretlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle DC şarj fiyatı 14,98 TL’den ücretlendiriliyor. AC yani yavaş şarj ise 9,95 TL’den ücretlendiriliyor.

ZES’TE FARKLI FİYATLAR DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES, AC şarjda kWh başına ücret 9,99 TL, DC hızlı şarjda ise kWh ücreti 12,99 TL. 180 kW üzerinde ise kWh ücreti 16,49 TL.

GÜNCEL EŞARJ FİYATLARI

Eşarj son olarak 1 Şubat’ta fiyatlarına zam yapmıştı. Mart ve Nisan ayında fiyatlandırmada bir değişim yapmadı. AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 13,50 TL.

TAM ŞARJIN MALİYETİ NE KADAR?

Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji yada bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı.

Örneğin, 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin DC hızlı şarj kullanıldığında tam dolu batarya maliyeti 1325 TL olacak.

Trugo’nun AC şarjında ise maliyet 880,5 TL.

Eğer ZES’in en yüksek hızlı şarjı kullanılırsa 1459 TL’lik tam şarj maliyeti ortaya çıkacak.

DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?

Tesla Supercharger ücretleri Tesla kullanıcıları için 9,40 TL/kWh, diğer araç kullanıcıları için 11,70 TL/kWh olarak uygulanıyor.

Shell Recharge

AC 22 kW'a kadar 11.99 TL/Kwh,

60 kW'a kadar DC şarj 13.5 TL/Kwh,

180 kW'a kadar DC şarj 15.99 TL/Kwh

AC Tip 2 Soketler 8.49 TL/KWh

DC Tip CCS Soketler 10.99 TL/KWh

22 kW altı AC şarj 8,99 TL

DC şarj 15,99 TL

AC 9.90 TL/kWh

DC 12.90 TL/kWh

AC 9,99 TL/kWh

DC Soketler 12,99 TL/kWh

AC 9,99 TL

DC 12,99 TL

AC 10,99 TL/kWh

DC 14,49 TL/kWh

AC 10.99 TL/kWh

DC şarj 14.49 TL/kWh

AC 9,49 TL/kWh

DC 12,49 TL/kWh

AC Şarj 9,90 TL/kWh

DC Şarj 13,50 TL/kWh

50 kW DC CCS - Mobil Şarj - 13,50 TL/kWh

22 kW'a kadar AC Soketler 9.90 TL/kWh

240 kW'a kadar DC Soketler 13.90 TL/kWh

AC Soket Tarifesi 9.99 TL/kWh

DC Soket Tarifesi 13.50 TL/kWh

AC Soketler 9,40 TL/KWh

DC Soketler 12,99 TL/KWh

DC 14.98 TL

AC 9.95 TL

AC 9.99 TL / Kwh

DC 12.99 TL / Kwh

AC 9,99 TL/KWh

DC 13.49 TL/KWh



