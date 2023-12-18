Toyota CEO'su Bozkurt: 2023 rekorlar yılıydı 2024 zor geçecek

18 Aralık 2023 04:03 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 04:05

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Bozkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Biz de ilk 9 ayda istediğimiz kadar araç tedarik edememiştik. Yılın son 3 ayında bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştık. 2023 yılını 58 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz. Binek ve hafif ticari otomotiv pazarına baktığımızda ise araç bulunurluğunda yaşanan artışlarla birlikte yıl kapanmadan 11 ayda 1 milyon adetlik sınırı aşmış oldu. Pazar rakamları, son 11 ayını rekor satışla kapandı ve yılın son ayı da benzer bir tempo bekleniyor. Böylece 2023 yılı, uzun zamandır karşılanamayan araç talebiyle, rekor satışları getirmiş görünüyor. Rekor satış rakamları getiren 2023 yılının ardından 2024 yılında araç bulunurluğu anlamında normalleşme sürecinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi şirketlerin fırsat buldukça kampanyalar yapacağı bir yıl olacaktır. 2023’te ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazar elde edilmiş olsa da 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir. Toyota olarak önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10’luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ürün gamımız çok geniş tüm beklentilere cevap verecek bir yelpazeye sahibiz.