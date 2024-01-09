Türk mühendis geliştirdi: Otomatik tadında manuel araç keyfi

9 Ocak 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:38

Ankara’da oto tamircisinde çalışan Makine Mühendisi Murat Ünal, akıllı debriyaj ismini verdiği bir sistem geliştirdi. Rampa yukarı otomatik kalkış desteği sağlayan sistem sayesinde aracı stop ettirme dönemi de son buldu. Araca yerleştirilen açma kapama tuşu sayesinde de 2 dakika da tekrar sistemi devre dışı bırakıp manuel moda alınabiliyor.

Tokat'ta oto tamiri üzerine 30 yıldır çıraklık, kalfalık ve ustalık yapan Erkan Güney, geliştirilen akıllı debriyaj sistemini ilde uygulayan tek merkez. Randevu sistemiyle müşterilerine hizmet veren Erkan usta, 3 günlük çalışmanın ardından aracı müşterilerine teslim ediyor.

TAM OTOMATİK VİTES GİBİ OLUYOR

Akıllı debriyaj” sistemi hakkında bilgiler veren oto tamircisi Erkan Güney, sistemin manuel araçlarda uygulandığını belirterek şöyle devam etti:

"Debriyajı kullanmaktan sizi alıkoyuyor. Yani bir şekilde debriyajı iptal ediyoruz. Aracınız tiptronic vites gibi oluyor. Duruşu, kalkışı tam otomatik gibi ancak vites değiştirme sizde oluyor. Birinci vitesten başlayarak vitesleri siz değiştiriyorsunuz. Fakat hangi viteste olursa olsun frene bastığınızda stop etmeden durma özelliğine sahiptir. Kalkarken de tekrar birinci vitese takıp o şekilde kalkış yapabiliyorsunuz. Çok dik olmamak şartıyla herhangi bir rampada yokuş kalkış desteği gibi bir desteği de oluyor."

İSTENDİĞİ ZAMAN MANUEL DE OLUYOR

Geliştirilen modlar sayesinde manuel kullanıma da geçişin kolay olduğunu söyleyen Erkan Güney, “Aracın motor içerisine yerleştirdiğimiz bir vanası var. Tabii isterseniz bunu opsiyon olarak elektrikli sisteme de çevirip hiç kaputu açmadan içeriden de vanayla alma imkanımız oluyor. O vanayı çevirerek ve içerideki kontrol ünitesinin ana şalterinin ana düğmesini kapattıktan sonra manuel pozisyonuna geçebiliyorsunuz. Bu işlemi en fazla dışarıdan manuel olarak geçirmeniz gerekiyorsa, en fazla üç dakika içeriden geçirmeniz gerekiyorsa elektronik şalter taktırmışsanız bir buçuk dakika gibi bir sürenizi alıyor” diye konuştu.