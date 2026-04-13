Otomotiv piyasasında kampanyalar arttı İran savaşı sonrası artan ekonomik belirsizlik, otomotiv sektöründe satışları yavaşlatırken markaları kampanya ve indirim hamlelerine yöneltti. Cardata verilerine göre Nisan ayında bazı modellerde indirim oranı yüzde 19’a kadar yükselirken, markalar daralan pazarı canlandırmak için fiyat artışlarını minimumda tuttu. Özellikle stok eritme ve model yılı geçişi öncesi kampanyalar dikkat çekti.



Otomotiv piyasasında kampanyalar arttı İran savaşının oluşturduğu ekonomik belirsizlikler otomotiv pazarını da vurdu. Markalar bu daralmayı atlatmak için zamları minimumda tutarak indirim kampanyalarına yöneldi. Mart ayında otomotiv pazarı son 4 yılın en kötü tablosunu çizerek 2025 yılı aynı dönemine göre yüzde 12,75 oranında daraldı.



Otomotiv piyasasında kampanyalar arttı Böylece uzun süredir yükselen satış rakamları savaşın etkisiyle düşüşe geçti. Markalar ise bu düşüşe önlem almak için Nisan ayında çoğunlukla zam yapmamayı tercihe derken, zam yapan markalar ise oranlarını düşük seviyede tutmayı tercih etti. Aynı zamanda satış rakamlarını artırmak ya da daha fazla düşüşü önlemek için indirim kampanyalarına yöneldiler.



Otomotiv piyasasında kampanyalar arttı YÜZDE 19’A VARAN İNDİRİMLER Cardata’nın bin 257 binek ve hafif ticari araç üzerinden yapılan değerlendirmelerine göre, araçların yüzde 77'lik bölümünde Nisan ayında fiyatlar sabit kaldı.

Araçların yüzde 7'sinde ise fiyatlar yüzde 1 ila yüzde 19 arasında indirime gidildiği görülüyor. 20s5 modellerin tüketilmesi için uygulanan kampanyalar, yüksek indirimler, yeni gelecek modellerden önce eski versiyonların hızla tüketilme isteği markaların indirimlerin oranlarını yükselten etkenler. 2025 modelden 2026 model yılına geçişte ise yüzde 16'lık kısımda yüzde 1 ila yüzde 14 arasında fiyat artışları olduğu görünüyor.



Otomotiv piyasasında kampanyalar arttı Cardata verilerine göre en çok indirim uygulanan modeller; Sıra Model Mart Fiyatı (TL) Nisan Fiyatı (TL) Değişim 1 Nissan Juke 2.230.500 1.799.000 -%19 2 Toyota Corolla 2.705.000 2.370.000 -%12 3 Nissan Qashqai 4.201.800 3.732.000 -%11 4 Skoda Superb 4.899.000 4.418.700 -%10 5 Honda HR-V 2.595.000 2.389.000 -%8 6 Opel Mokka 1.989.800 1.831.000 -%8 7 Skoda Elroq 2.469.900 2.299.900 -%7 8 Fiat Grande Panda 1.539.900 1.469.900 -%5 9 Renault Megane 2.112.200 2.018.000 -%4 10 Skoda Scala 2.305.700 2.209.700 -%4

