Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapay zekâdan robot teknolojilerine, sanal ve artırılmış gerçeklikten 5G çalışmalarına, akıllı evlerden sağlık uygulamalarına kadar en yeni teknolojilerin sergileneceği fuara otonom araçlar damgasını vuracak. 150’ye yakın otomobil markasının katıldığı fuarda sürücüsüz iş makineleri, servis araçları, araç içi eğlence sistemleri yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

PAYLAŞIMLI SERVİS ARACI

Bosch, geleceğin servis araçlarını görücüye çıkarıyor. Sürücüsüz servis araçlarında dört kişilik bir oturma alanının yanı sıra Wi-Fi ve gelişmiş bir kamera izleme sistemi bulunuyor. Yolcular akıllı telefonlar üzerinden araca bağlanarak servis aracından kendilerine yer ayırtabiliyor. Paylaşımlı yolculuğa imkan tanıyan sistem ile yolcular ödemelerini de yine telefon üzerinden yapıyor. Ayrıca sistem yolcu çantasını araçta unuttuğunda uyarıyor. Aynı şekilde bir yolcunun bir koltukta sakız bırakıp bırakmadığını veya bir içecek döküp dökmediğini tespit ederek bakım ekibini bilgilendiriyor.

Hem yolcu hem yük taşıyor

İsviçreli otomobil firması Rinspeed, sürücüsüz aracı microSNAP ile hem yolcu hem de yük taşımacılığına aday. MicroSNAP kaykay ve kapsül olmak üzere iki parçadan oluşan bir modüler araç. Kaykay modundan yük taşıyan araç kapsül takıldığında bir yolcu aracına dönüşüyor. Araç gerektiğinde manuel olarak da kullanılabiliyor.

Otomobilin camından film izleyeceğiz

Otonom araçlarla birlikte otomobillerin camları da ekrana dönüşüyor. Hyundai’nin yeni ekran teknolojisiyle birlikte sürücüler araçların ön camından film seyredebilecek. Filmin yanı sıra birçok eğlenceli içerik sunan ekran hareket hâlindeyken göz ve el hareketleriyle de kontrol edilebiliyor.

Sürücüsüz iş makinesi ailesi

Sürücüsüz iş makineleri alanında öncü çalışmalara imza atan Japon otomotiv devi Honda otonom iş araçlarını tanıtacak. Honda’nın kar temizleyici aracı kapanan yolları açarken tabii afetlerde kullanılmak üzere geliştirilirken otonom robot araç da insanların imdadına yetişiyor. Mesela çığ altında kalan kişiler veyahut araçları çalışmayı durduran ve mahsur kalan kişileri en kısa yoldan kurtarmaya yarayan ilk yardım aracı sadece yardım götürmekle kalmıyor, ilk yardım ekibine kazazedelerin yerlerini de bildiriyor. Otonom araç ailesinin diğer iki üyesi ise inşaatta yük taşıyıp bahçede meyve topluyor.