Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "50. Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "50. Yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Asya Bölge Sergisi" Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu’nda, 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Genç bilim insanlarının yetiştirilmesi ve teknoloji üretiminin genç nesillerce içselleştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya, Kocaeli, İstanbul, Düzce ve Sakarya'dan öğrenciler projeleriyle katıldı.

Yarışma, biyoloji, coğrafya, değerler bilimi, fizik, kimya, yazılım, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere 12 farklı kategoride düzenlendi. Teknolojiyi gündelik hayata taşıyan, yenilikçi, pratik uygulamalar içeren, Türkiye’nin ihtiyacı olan yüksek teknoloji üretimine katkı sunan ve sergiye katılanlar için ilham kaynağı olan projeler yarıştı.

Yarışmada başarılı olanlara ödülleri, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Erdal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz'ün de katıldığı törenle takdim edildi.