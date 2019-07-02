Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yurt dışında bir ay geçerli olacak kampanya kapsamında 1 GB BiP hediyesiyle birlikte 2 bin 500 dakikanın üzerinde konuşma ya da 150 dakika görüntülü olarak görüşme yapmak mümkün olacak. 1 GB hediyenin yanı sıra faturalı ve hazır kart sahibi hacı adayları 90 gün geçerli ve içerisinde 150 dakika ve 50 SMS’ten oluşan paketi tarifesine ek olarak 29 TL’den kullanabiliyor. Kullanım yaptıkça ödeme yapmak isteyen faturalı Turkcell kullanıcılarına ise Akıllı Dünya Tarifesi de sunuluyor. Bu tarifeyi tercih edecek hacı adayları dakika, SMS ve internet bulunan paketleri satın alarak ayrı ayrı kullanabiliyor. Örneğin 30 dakika/30 SMS ya da 100 MB internet olarak ilk kullanımda ücretlendirilecek paketin fiyatı 45 TL olarak sunuluyor.

Turkcell hazır kartlı müşterileri ise aylık 2 GB internetin olduğu 100 dakika, 1000 SMS’lik Avantaj Yurt Dışı Paketi’ni tercih edebiliyor. Bu pakete 129 TL’den sahip olunabiliyor. Turkcell faturalı hat sahibi hacı adayları ayrıca, Türkiye’deki mevcut tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i bir arada içeren paketlerini tarifelerine ek, günlük 49 TL’ye kullanabiliyor.