Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Video paylaşım kanalı YouTube, çocuklara özel mobil uygulamasının online versiyonunu da açacağını açıkladı.

Google blog sayfasında yaptığı açıklamada YouTube, çocuklar için telefon uygulaması (Kids app) ve websitesinin farklı yaşlara göre yeni kategorilere ayrılacağını söyledi. Açıklamada “4 yaşındaki bir çocuk için harika olabilecek bir videonun, 10 yaşındaki bir çocuk için ilgi çekici olmayabileceğini biliyoruz. Bu yüzden ebeveynlerin YouTube Kids websitesinde, çocukları için doğru içeriği seçmelerini kolaylaştırmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yeni websitesindeki içerikler, okul öncesi çocuklar 4 yaş ve altındakiler; büyükler 5-7 yaş arası; daha büyükler ise 8-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayacak. Seçilen yaş aralığına göre çıkan sonuçlar aynı zamanda okul öncesi, büyükler ve daha büyükler kategorilerine göre de sınırlandırılarak tavsiye edilecek.

YouTube, uygunsuz, yanıltıcı ve bazen de şiddet içerikli videoların izlenmesine izin verdiği için ağır bir dille eleştiriliyordu.