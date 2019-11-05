Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yemeksepeti İş Geliştirme Direktörü Mert Baki, ilerleyen dönemlerde İstanbul’un diğer bölgeleri ve diğer şehirlerde de bisikletli kurye hizmeti vermeye başlayacaklarını belirterek “Bu model bilhassa üniversite öğrencilerine ve gençlere ek gelir sağlama hususunda dünyada da öne çıkıyor. Ek gelir elde etmek isteyen gençler, bu iş modeline ilgi duyuyorlar. Üstelik ehliyete de ihtiyaçları yok. Özellikle üniversite öğrencilerinden müteşekkil bisikletli kurye ekibimiz, haftanın dört günü, günde dört saat çalışarak hem saatlik hem de sipariş başına kazanç elde ediyor. Ekibimizdekiler, çalışmak istedikleri gün ve saatleri kendileri belirleyerek bir nevi kendi işinin patronu oluyor. Sigortalı çalışanlardan oluşan bisikletli kurye ekibimize sipariş teslimatı için gerekli olan bisiklet, mont, kask, telefon ve çanta gibi bütün ekipmanı da temin ediyoruz” dedi.