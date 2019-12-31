Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Twitter kullanıcıları yeni yılda zaman ayarlı olarak tweet atabilecek, beğendiği cevapları saklayabilecek. Snapchat’te bulunan kendi kendini imha eden mesajlar ise WhatsApp’a geliyor.

TWITTER

1. Konu takibi: Artık, önem verdiğiniz Tweet’leri keşfetmek için spesifik konuları takip edebilmek mümkün. Bu yenilik ile birlikte, ilginizi çeken alakalı ve ilginç Tweet’leri içeren diyalogları tek bir tıkla görüntüleyebileceksiniz. Spesifik bir konuyu takip etmeyi seçtiğiniz takdirde - bu en sevdiğiniz müzik grubu, spor takımı ya da ünlüler olabilir- sadece Twitter’da bu konu hakkında çok fazla konuşma eğilimi olan bir dizi hesaptan Tweet’ler görürsünüz.

2. Tweet’lerinize gelen cevapları saklayın: Tweet’inize verilen cevapları gizlerseniz, bu cevaplar başka bir sayfaya taşınır ve doğrudan Tweet’inizin altında görünmez. Tweet üzerinde yeni bir simge görünür ve böylece diğer kullanıcılara cevapların gizlendiğini söyleyebilir ve isterse cevabı görmeye diğer sayfaya gidebilirler.

3. Fotoğraflarınızı Tweet’lemeden önce yeniden sıralayın: Bir tweet yazarken fotoğraflarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

4. Tweet’lerinizi planlayın: Tweet atmak istiyor fakat sonrası için mi paylaşmayı düşünüyorsunuz? Şimdilik test aşamasındaki bu özellik sayesinde 2020 yılında Tweet planlaması yapabileceksiniz.

5. Karanlık mod daha da kararıyor: Twitter’ın karanlık moduna artık daha fazla seçenek eklendi. ”Lights Out- daha koyu (saf siyah) ekran isteyenler için kullanılabiliyor ancak bundan biraz daha açık (mavi / gri) isteyenler için ekran “Dim” seçeneği ile loşlaştırılabiliyor. Giriş zaman akışınıza erişmek için sol üst köşedeki profil resminize tıklamanız halinde karşınıza yukarıda sol tarafta görülen ekran çıkacaktır. Bu ekrandaki sol alt köşede bulunan ampul simgesine tıklayıp istediğiniz kadar ekranı karartabilirsiniz.

6. Sessize alarak spoiler almayı engelleyebilirsiniz: Sessize alma, belirli anahtar kelimelerin görünmesini engeller. Bunun için Avatarınıza tıklayın> Ayarlar ve gizlilik> Gizlilik ve güvenlik> Güvenlik bölümüne gidin ve ‘Sessiz’e dokunun. Ardından, zaman çizelgenizden ve sözlerinizden geçici olarak gizlemek istediğiniz hesapları anahtar kelimeler ile özelleştirebilirsiniz. (mesela “#TheBachelorAU, Bachelor, @TheBachelorAU).

7. Doğum günü balonları: Doğum tarihinizi Twitter profilinize eklediğinizden emin olun, yoksa bu özel kutlamayı kaçırırsınız. Bunun için profilinize erişebilmek için avatarınıza tıklayın> ‘Profili Düzenle’yi seçin ve ardından balonların büyük günde profilinizin üzerine yağmasını sağlamak için doğum gününüzü ekleyin.

8. Klasikleşmiş tweetleri bulmak: 2012’de rastgele bir şey hakkında gönderdiğiniz komik bir Tweet’i bulmaya mı çalışıyorsunuz? Mobil cihazdaki küçük büyüteç simgesine veya web’in sağ üst köşesindeki arama çubuğuna tıklayın ve şu modeli izleyin: Ara’ düğmesine tıkladıktan sonra, sonuçları ‘En Son’ olarak filtrelemeniz halinde Twitter size Bitcoin’den bahsettiğiniz bütün Tweet’leri gösterecektir. Siz ve diğerleri arasındaki Tweet’leri keşfetmek için de yine aynı kural geçerlidir: Ayrıca, hesabınızın tam arşivini zamanın başlangıcından itibaren, sadece ‘Ayarlar ve gizlilik> İstek’ e giderek indirebilirsiniz. Kendinize ne söylediğinizi ve ne zaman olduğunu hatırlatın!

9. Tweet dizisi: Artık Tweet’leri bir araya getirmek birleştiricinizdeki artı imgesine tıklamak kadar hızlı ve basit. Tweet dizinize yeni Tweet’leri “Yeni Tweet Ekle” butonunu kullanarak oluşturabilirsiniz. Ayrıca, “Tweet Dizisini Göster” butonu sayesinde zaman akışınızdaki diğer Tweet dizilerini görüntüleyebilirsiniz.

10. Tweet’i sonraya saklayın: Bakmaya doyamadığınız fakat herkesin sizin ‘like’ladığınızı görmesini çok da istemediğiniz Tweet’i biliyorsunuz. İşte bu Tweet’ler için yer imleri geliyor. Makalelerden dizilere, videolardan GIF’lere kadar, zaman akışınız şu anda tam olarak keşfedecek zamanınız olmayan Tweet’lerle doludur. Bu yüzden daha sonra okumak için onları kaydetmelisiniz. Tweet’leri Yer İşaretlerinizden istediğiniz zaman kaldırabilir ve bu kaydettiklerinizi yalnızca siz görebilirsiniz!

WHATSAPP

¥ WhatsApp hatırlatıcı özelliği sonunda geldi. Any.do sayesinde kullanıcılar bir mesajla hatırlatıcı kuracak.

¥ Snapchat’te bulunan kendini imha eden mesajlar WhatsApp‘a da geliyor. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca bu özelik kapatılabilecek.

¥ 2020 yılında gelecek bir diğer özellik ise karanlık mod. Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.

¥ WhatsApp kullanıcıları fotoğraf araması olacak. Yani WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflar, Google üzerinden de aranabilecek.