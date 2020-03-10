Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

5G desteği ile gelen akıllı telefonlar, gellişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Find X2 Pro, 6,7 inç 120 Hz yenileme hızına sahip, 513 ppi / 800 nit (Maksimum 1.200 nit HDR) parlaklığında bir AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan telefon, 48 MP geniş açılı lens, 48 MP ultra geniş açılı lens ve13 MP telefoto lens ile donatıldı. Find X2 serisindeki geniş açılı ana kamera, özelleştirilmiş bir amiral gemisi sensörü içeriyor. İkinci nesil 10x hibrit zoom ile donatılan Find X2’de yeni OIS sürücü çipi, çok odaklı füzyon teknolojisi ve ultra çözünürlük algoritması ile kullanıcılar 60x’e kadar zum yapabiliyor. Ultra Gece Modu bütün odak uzaklıklarında 60x’e kadar zum imkânı sağlarken telefoto gece çekimi de kolaylıkla yapılabiliyor.