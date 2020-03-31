Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güç yönetimi şirketi Eaton, siber güvenlik programını, Gigabit Network Kartı ve Endüstriyel Gateway Kartına yönelik Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) siber güvenlik sertifikalarıyla genişletmeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürünlerin ayrıca UPS bağlantı cihazları için gelişmiş ağ koruması sağlamak üzere UL siber güvenlik standartlarına da uygun olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada Eaton'ın, güvenli güç sağlamak için şirketin sıkı şartnameleri ve müşteri beklentilerini karşılama yeteneğine vurgu yapan IEC ve UL ürün sertifikaları için ikili sertifika elde eden ilk şirket olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşleri bulunan Eaton Elektrik Sektörü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu Michael Regelski, “Siber güvenlik kritik bir özelliktir ve Eaton'ın kurumsal çapta proaktif ve tutarlı yaklaşımı sektörümüzde benzersizdir. Yine de elektrikli hale gelen ve bağlantılı bir dünyada IIoT güvenliğini geliştirmek için, endüstri ve standart kuruluşlarının birleşik küresel siber güvenlik standartlarını adreslemesi çok önemlidir. Bunu yapmak için UL ve IEC ile çalışıyoruz”dedi.