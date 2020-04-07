Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs salgını, dijitalleşmenin önemini bir defa daha gösterdi. İnsanların evden çalıştığı, iş yerlerine uzaktan bağlandığı, toplantılarını video konferans yoluyla gerçekleştirdiği bir döneme girdik. Alışverişler online siteler üzerinden yapılırken uzaktan eğitim platformlarına ve dijital yayınlara talep ise sürekli artıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy bu dönemde mobil trafikte yüzde 13, sabitte yüzde 21’lik artışlar gözlemlediklerini belirterek, evde İnternet satışlarının ise bütün kanallarda mart ayının ilk iki haftasına göre yüzde 40,2 artış gösterdiğini söyledi.

60 FARKLI MARKA, 110 KAMPANYA

Söz konusu dönemde dijital kanaldan gelen müşteri sayısının 3,3 kat arttığını ifade eden Aksoy "Vodafone Evde İnternet kampanyası ile bir milyon haneye ulaştık. Müşteri sayısı yaklaşık dört milyona çıktı. Yeni abonelerimize ayda 44,90 TL’den başlayan fiyatlarla internet hizmeti sunuyoruz" dedi. Hâlihazırda Vodafone Yanımda mobil uygulaması ile müşterilerin tüm işlemlerini tek platformdan ve evden çıkmadan yapabildiğine dikkat çeken Aksoy şunları kaydetti: Koronovirüsle birlikte Vodafone Yanımda uygulamamızda yüzde 15’e yakın, Vodafone Yanımda web sayfamızda ise yüzde 35’lik bir trafik artışı söz konusu. Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16 milyona yaklaştı. Müşterilerimizin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı. Ayrıca evden alışveriş yapmak durumunda kalan müşterilerimize Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda oyun, hizmet, seyahat, eğlence, yeme içme, sağlık-spor, alışveriş, şehre özel ve finans olmak üzere dokuz kategoride 60 farklı markanın 110 kampanyasını sunuyoruz. Yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşmayı ve beş yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturmayı hedefliyoruz".

30 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ

Bu dönemde Vodafone TV içeriklerini yeni gelen tüm müşterilere ücretsiz sunduklarını dile getiren Aksoy, "Mevcut Vodafone TV müşterilerimizin tümüne de tüm içerikleri 30 Nisan’a kadar açtık. Vodafone TV kullanıcıları 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80’i aşkın TV kanalını ve 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleyebiliyor. Son olarak kullanıcılarımızı FOXLIFE, FX, FOXCRIME, National Geographic ve National Geographic WILD ile buluşturduk. Vodafone TV’de mart ayı başına oranla aktif müşteri adedinde yüzde 56, toplam izlenme saatinde ise yüzde 63’lük bir artış gördük. Kullanıcı sayımız 2,5 milyona ulaştı" diye konuştu.

EĞİTİM, SAĞLIK VE e-SPOR İÇİN ÜCRETSİZ İNTERNET

Virüsle birlikte gençlerin online oyunlara yöneldiğini, PubG gibi bazı oyunlarda yüzde 35’e varan artışlar gözlemlediklerini belirten Engin Aksoy "Üç yıldır destek verdiğimiz, Türkiye’nin en büyük profesyonel e-Spor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yeni sezon maçları 4 Nisan’da başladı. Maçlar, Vodafone TV’den de canlı yayınlanacak ve müşterilerimizin internetinden yemeyecek" dedi. Ayrıca EBA platformunda kullanılmak üzere tüm müşterilere 6 GB internet tanımladıklarını, sağlık çalışanlarına da 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacaklarını ifade eden Aksoy, 184 numaralı Sağlık Bakanlığı hattına yapılacak aramaların ücretsiz olacağını bildirdi.