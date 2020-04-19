Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bütün Türkiye koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık personeli için seferber olmuş durumda. Birçok kurum ve kuruluş, sağlık çalışanlarının acil ihtiyaç listesinde yer alan ürünler konusunda onlara destek oluyor. Bir grup mühendis arkadaş tarafından başlatılan “3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi” de bunlardan biri. Twitter üzerinden Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine yaptıkları açık çağrı ile başlayan hareket ile üç haftada 40.000’den fazla siperlik üretildi. Gönüllüler tarafından üretilen siperlikler, İstanbul’da Türkiye Motosiklet Platformunun gönüllü ekibi ile diğer illerde ise WhatsApp grubu üzerinden gönüllülerce ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor. Gönüllü bir oluşum olduklarını belirten 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı “Bugüne kadar 250 sağlık kuruluşuna teslimat yaptık. Yeni gönüllülerimiz ile daha fazla siperlik üretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle bütün destek vermek isteyenleri www.3boyutludestek.org web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR TARAFINA GÖNDERİYOR

İTÜ’de faaliyet gösteren Orthero da sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcılarını ve üretim bandını seferber etti. İTÜ ARI Teknokent’te 50 kişiyi aşan ekibi ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 3D üretim merkezlerinden birine sahip Orthero, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu maskeleri ücretsiz üretiyor. İTÜ tarafından bugüne kadar ihtiyacı olan sağlık birimlerine gönderilen maskelerin yüzde 20’si Orthero tarafından üretildiğini belirten Orthero Genel Müdiresi Yonca Eldener “İTÜ ve Sağlık Bakanlığı koordineli çalışarak, koruyucu maskeleri aralarında Afyon, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’nın yer aldığı illerdeki hastanelere ulaştırdı. Bundan sonraki süreçte koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif olarak yer almaya ve ihtiyaçlara yönelik üretime devam edeceğiz. Öncelik sağlık çalışanları olmak üzere, farklı meslek grupları için de maske üreteceğiz” diye konuştu.

Baskı devi HP de COVID-19 salgınına karşı mücadele edebilmek için önemli parçaların basılmasına yardımcı oluyor. HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Poligon Mühendislik ile en çok ihtiyaç duyulan parçaların 3D baskılarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.