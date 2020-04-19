Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Anker’in evde evcil hayvanları olanları da düşünerek geliştirdiği Eufy robot süpürge modelleri, çalışırken sizi rahatsız etmeden sessizce evi temizliyor. Eufy ailesinin en yeni ürünü olan L70 Hybrid ise ıslak-kuru temizlik yapabiliyor. Nebula ailesinden Nebula Capsule ise projeksiyon ve 360 derece hoparlör özelliklerini bir araya getiriyor. Çantada taşınabilecek boyutlarıyla evin her köşesini sinema salonuna ya da toplantı odasına çevirebileceğiniz Nebula Capsule, Android işletim sistemi sayesinde Netflix, YouTube gibi popüler uygulamalara, Word, Excel gibi ofis dokümanlarına erişebiliyor.

İşte birden fazla cihaz kullananlar için Power Port ürün ailesini hazırlayan Anker, sadece akıllı telefon, tablet değil, 63 Watt çıkış gücü ile bir MacBook’u dahi şarj edebiliyor.