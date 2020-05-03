Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Soundcore Strike serisi, teknik özelliklerinin yanı sıra uzun süre oyun oynayanların en sık karşılaştığı iki önemli problemi ortadan kaldırıyor. Kulak üstü kulaklıklar, belirli bir süre kullanımdan sonra kulağı ısıtmaları sebebiyle rahatsızlığa yol açabiliyor. Strike serisindeki soğutucu jele sahip kulak yastıkları, ısınmanın önüne geçerek kullanıcılara uzun süre konforlu bir kullanım sağlıyor. Anker’in patentli SweatGuard teknolojisi ile mikrofonda oksitlenme sorunun ortadan kalktığını belirten Anker Türkiye Ülke Müdürü Cem Bodur "Ayrıca her iki modelin mikrofonlarında gürültü önleme özelliği yer alıyor. Böylece çağrılarınız ya da komutlarınız karşı tarafa net bir şekilde ulaşıyor. Kulaklıklar silah seslerinin ve düşman ayak seslerinin yönünü anlamanızı sağlayan özel bir tasarıma sahip" dedi. Gaming tarafında kulak, mouse, hoparlör ve klavye ürünleri ile iddialı olduklarını ifade eden Bodur, yakın zamanda Türkiye'de mouse ve oyuncu kablolarının da satışına başlayacaklarını bildirdi.

Sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Bodur, koronavirüsle mücadele kapsamında GATA'nın kulaklık ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.