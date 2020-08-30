Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Böylece İTÜ Çekirdek’te 2020 ilk yedi ayında yapılan yatırımlar; 2019’un ilk yedi ayında yapılan yatırımları dörde katladı. İTÜ ARI Teknokent’in direktörü ve İTÜ Çekirdek’in kurucusu Arzu Eryılmaz “Verilerimize göre geçen yılın ilk yedi ayında girişimlerimize yapılan yatırım tutarı 4 milyon TL iken bu sene, ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar dörde katlanarak 20 milyon TL’yi aştı. Değerlemesi 72 milyon TL’yi aşan diğer girişimlerimizle birlikte toplam yatırım tutarı, aslında 20 milyon TL’nin çok daha üstünde” dedi.