Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi döneminde robot süpürge satışlarında güçlü bir grafik çizen Anker ise bu dönemin yıldızı oldu. Türkiye'deki satışlarını katlayan firma son olarak Eufy RoboVac 15T ve RoboVac 25C modellerini duyurdu. Geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçen Eufy RoboVac 15T robot süpürge, dokunmatik kontrol paneliyle ve uzaktan kumandasıyla kolayca kumanda edilebiliyor. Tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabilen RoboVac 15T, BoostIQ teknolojisi sayesinde yüzeyleri tanıyor ve 1,5 saniye içerisinde vakum gücünü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sessiz motoru sayesinde bir mikrodalga fırından sessiz çalışan robot süpürge, 7,2 cm’lik ultra ince yapısıyla da ulaşması zor noktalarda kullanılabiliyor ve mobilyaların altını bile kolayca temizleyebiliyor. Dokunmatik ekran ve uzaktan kumandanın yanına Wi-Fi bağlantısını da ekleyen Eufy RoboVac 25C ise evde kimse olmasa dahi, Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışan özel mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Süpürge, Amazon Alexa ve Google Asistan desteği sayesinde de sesli olarak da kumanda edilebiliyor.