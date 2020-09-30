Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CAPE CANAVERAL

İtalyan bilim adamları, elde ettikleri yeni bulguları "Nature Astronomy" dergisinde yayımladı. Ekip, Avrupa Uzay Ajansının Mars Express yörünge kâşifi radar alıcısının verilerini kullanarak bölgeyi yüzlerce kilometre genişletip inceledi. Araştırmacılar, bir yakasından diğerine mesafenin 20 ila 30 kilometre olduğu ve buzla kaplı yüzeyin bir buçuk kilometre altında yer aldığı hesap edilen tuzlu su gölünün varlığına dair daha fazla delil sundu. Ayrıca büyük gölün çevresinde farklı boyutlarda ve gölden ayrı üç küçük oluşum tespit edildi. Bu oluşumların tuzlu su göleti olduğu ifade edildi. Suyun potansiyel varlığı, Mars'ta mikrobiyal hayat ihtimalini artırıyor.