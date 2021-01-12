Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim ve teknolojinin dikkat çekici boyutta geliştiği bu dönemde arz ve talep şoklarıyla tüm alanlarda dalgalanmalara sebebiyet veren pandemi, dünya çapında binlerce şirketin iş yapış şeklini önemli ölçüde değiştirmeye devam ediyor. Birçok insan uzaktan çalışmayı, örgün eğitimi sanal ortamda yapmayı ve toplantıları, konferansları çeşitli yazılımlar kullanarak uzaktan yapmayı deneyimliyor.



Dijitalde bilgi paylaşımı

Salgın, dijital ortama teması zorunlu kılıyor. AVM’lere gitmenin, sosyal çevreyle bir araya gelmenin, kültür ve sanat etkinliklerine katılmanın ve spor organizasyonlarını yerinde izlemenin neredeyse imkânsız hale gelmesiyle birlikte dijital yayıncılık platformları ve sosyal ağların kullanımı artıyor.



Karantina ve evden çıkma politikalarının artmasıyla birlikte yazılı birçok mecra da internet ortamına taşınırken sosyal medya ile arasına mesafe koyanlar da sosyal medya araçlarını kullanma eğilimi gösteriyor. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarını aktif olarak kullanarak topluma anlık bilgiler vermesi de pandemi ile dijital bilgi paylaşımının artmasını sağladı. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan çevrimiçi koronavirüs tarama sistemi de büyük ilgi görüyor. Facebook, WhatsApp ve Twitter da bilgi paylaşımı konusunda destek oluyor. Sosyal medyadaki endişe veren bilgi kirliliğinin önüne geçmek için sosyal ağlar da çaba gösteriyor.



Evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte sosyal medyada aktif kalma süresi de artıyor. Her 20 kişiden 19’unun bilgi edinebilmek ve iletişimde kalmak için sosyal medyayı kullanması krizi fırsata çevirmenin yolu olarak sosyal medya pazarlamasını öne çıkarıyor. İşletmeler influencer ile ortaklıkla ilgili finansal performansın farkına vararak pazarlamada dijital stratejiler geliştiriyor.



Temassız ödeme yöntemleri

Dijital cüzdan, dijital para temassız ödeme kavramları geleneksel kağıt para alışkanlığına alternatif olarak yaygınlık kazanıyor. Çevrimiçi ödeme almaya ve göndermeye olanak tanıyan hesap tabanlı yeni nesil temassız ödeme sistemleri çoğalıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün nakit paranın salgında etkisi olduğunu açıklamasıyla temassız ödeme sistemlerine olan ilgi artıyor. Bankalar Arası Kart Merkezi’nin aktardığı veriler de temassız ödemenin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Mastercard Türkiye tarafından yapılan ödeme yöntemleri araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 53’ü “daha hijyenik” olduğu için temassız ödemeyi tercih ediyor.



Çevrimiçi alışveriş

Pandemi, fiziksel ticareti durma noktasına getirirken dijital doğan e-ticaret sektörünü olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Ürüne direkt olarak pratik hızlı ve kolayca ulaşmayı sağlayan e-ticaret teması sadece kargo ile sınırlıyor. Pandemi nedeniyle insanlar hem online alışveriş yapma eğilimi gösteriyor hem de gıdasız kalma, ihtiyaçlarını karşılayamama korkusuyla sepet tutarını artırıyor. E-ticaretin gördüğü ilgili işlemeleri de sanal mağazacılığa yöneltiyor. E-ticaretin küresel perakende satışların içindeki payının 2023 yılında 22 oranına ulaşacağı tahmin ediliyor.



Uzaktan çalışma ve eğitim

Pandemi nedeniyle işletmelerin birçoğu uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptı ve dijital dönüşüm konusunda sınav verdi. Pandeminin “yeni normal”i haline gelen evden çalışma, şirketlere daha az maliyet, daha yüksek performans gibi getirileriyle benimsendi. Bu noktada iletim ve konferans uygulamaları ile bulut tabanlı insan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımları önem kazanıyor. verimlilik, iş çevikliği ve çalışan refahı arasındaki dengeyi korumak için BT ve İK arasında iş birliği gerekli oluyor.



Dünyada ve Türkiye’de olası tüm senaryolar aşı üzerinde kuruluyor. Pandeminin ne zaman tamamen son bulacağı net olmasa da herkesin hemfikir olduğu bir şey var: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve dijital dönüşüme ayak uydurmak bu dönemden en az hasarla çıkmayı sağlayacak. Siz de dijital dönüşüm trenini kaçırmamak ve krizleri fırsata dönüştürebilmek için Logo dijital dönüşüm çözümleri kullanabilirsiniz.



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