Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Onu Mars projesiyle, uzaya yolladığı roketlerle, beyin okuma gibi uçuk kaçık fikirleriyle tanıdık.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'tan bahsediyorum.

Dünyanın en zengin ilk üç insanından biri. Ancak son günlerde sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Twitter'da 45 milyon takipçisiyle Musk, hangi uygulamayı, hisseyi ve hatta yatırım aracını işaret etse ertesi gün rekor kırıyor.

WHATSAPP’A YÜKLENDİ, SIGNAL UÇTU

Malum Elon Musk'ın piyasalar üzerindeki yönlendirici etkisini ilk olarak WhatsApp'ta görmüştük. WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirmesi oldukça tartışırken Musk, Twitter'dan alternatif mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili “Use Signal” (Signal Kullan) şeklinde Tweet atmıştı. Ancak Musk'ın Tweet’inin yanlış anlaşılması sonucunda yanlış şirketin hisselerinde artış yaşandı. Mesajlaşma uygulaması Signal’in borsaya kote olmadığı açıklanırken sağlık teknolojileri şirketi Signal Advances borsada Tweet’in atıldığı gün yüzde 527 artış yaşadı. Hisseler son dört günde ise yüzde bin 300 artış sağladı.

GAMESTOP OLAYININ BAŞ KAHRAMANI

Musk'ın başrolde yer aldığı diğer bir olay ise Gamestop. Geçtiğimiz haftalarda Wall Street karşıtı bazı yatırımcılar birleşerek Gamestop hisseleri almış, bu hisselerin çok sert bir biçimde yükselmesi ise ödeme krizine sebep olmuştu. Ardından, ABD’li finansal hizmetler şirketi Robinhood, Gamestop hisselerinin bir noktadan sonra satılmasına engel olarak, insanların isteseler bile buradan hisse senedi alamaz hâle gelmesine sebep olmuştu. Musk ise internet sitesi Reddit’te örgütlenen ve GameStop hisselerini yükselten kullanıcılara 26 Ocak’ta Twitter hesabından destek vermişti. Musk, "Gamestonk!!" (Stonk: Yalnızca yükselen ve bunun için temel bir sebebe ihtiyaç duymayan hisse senetleri için kullanılan bir terim) yazıp, mesajını WallStreetBets forumunun linkiyle birlikte paylaşınca, GameStop hisseleri 17 dolardan 400 dolara kadar çıktı. Açığa satış yapan yatırım şirketleri ise 5 milyar dolar zarar etti.

CLUBHOUSE DAVETİYELERİNE TALEP PATLADI

Küçük yatırımcılar ile büyük Wlall Street fonları arasındaki savaş sürerken Musk, bu defa da Clubhouse’u işaret etti. iOS cihazlarda kullanılabilen ve davetiye yoluyla üye olunabilen sesli sohbet uygulamasına bir anda milyonlar akın etti. Sensor Tower'ın verilerine göre salı günü itibariyle uygulamanın dünya çapında yaklaşık 3,6 milyon defa yüklendi. Bu rakamın 1,1 milyonu ise son altı günde geldi. Diğer yandan Musk’ın Clubhouse’a ilişkin Tweet’leri de borsa üzerinde büyük bir etkiye yol açtı. Pazar günü, “Bu gece Los Angeles saatiyle 22.00'de Clubhouse’dayım” Tweet’ini atan Musk’ın paylaşımının ardından küçük yatırımcılar Clubhouse Media Group isimli şirketin hisselerine hücum etti. Uygulamayla alakası olmayan şirketin hisseleri bir günde yüzde 117 yükseldi.

DOGECOIN İLE GERİ DÖNDÜ

Bütün bunların ardından Twitter'a tövbe eden ve ara verdiğini söyleyen Musk iki gün sonra ise kripto para birimi Dogecoin’e övgüler yağdırdı. Aya giden bir roket resmi paylaşan ve altına ‘Doge’ yazan Musk’ın attığı tweetlerden sonra Reddit'teki WallStreetBets grubunun desteklediği kripto para birimi Dogecoin yüzde 80'e kadar değer kazandı. Ardından kâr satışlarının etkisiyle tekrar gerileyen Dogecoin'deki değer artışından sonra Musk, Twitter'da Aslan Kral’dan bir sahneye kendisinin ve Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin yerleştirildiği bir görseli paylaşarak ‘Bir şey değil’ ifadelerini kullandı. Musk, geçtiğimiz günlerde de Bitcoin ile ilgili paylaşım yapmış, sert fiyat hareketlerine sebep olmuştu.

Yaşanan bütün bu gelişmelere bakınca sormak lazım.

Musk bir dijital manipülatör mü?