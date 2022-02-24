Türkiye Gazetesi

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yaza kadar tamamen çalışır duruma geldiğinde, yapacağı tek şey evrenin oluşumuna dair izleri araştırmak değil. Yeni bir çalışma, 10 milyar dolarlık gözlemevinin, gezegenlerden gelen hava kirliliğine dayanarak dünya dışı canlıları da tespit edebileceğini öne sürüyor.

ABD'deki Blue Marble Uzay Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan çalışma, ötegezegenlerin atmosferlerinde endüstriyel kirleticileri aramak için James Webb Teleskobu’nun kullanılma ihtimalini inceledi. Uzay teleskobunun yabancı dünyalardan kloroflorokarbonları (CFC'ler) tespit etmesi halinde, bu gezegenlerin yaşanabilir olduklarını gösterebileceğini iddia ediyor.

Çalışma, özellikle bir zamanlar buzdolaplarında ve yalıtım köpüklerinde yaygın olarak kullanılan CFC'lere odaklandı. 1987'de CFC seviyelerinin daha az zararlı seviyelere düşürülmesine yönelik uluslararası bir yasaklamadan önce, 1980'lerde Dünya'nın ozon tabakasında büyük bir delik açılmasına yol açtı.

WEBB TELESKOBU CFC'LERİ ARAŞTIRIYOR

James Webb Uzay Teleskobu’nun CFC'leri tespit etme konusunda sınırlamalar bulunuyor. Örneğin, bir gezegenin yıldızı çok parlaksa, sinyali boğacaktır. Bu nedenle, kimyasal imzayı tespit etme şansına sahip olmak için, teleskopun M sınıfı yıldızlar olarak bilinen loş, uzun ömürlü kırmızı cüceleri araması gerektiğini düşünüyorlar.

Örneğin, 40 ışık yılı uzaklıktaki ve yaşanabilir bölgesinde yörüngede dönen birkaç Dünya büyüklüğünde gezegene sahip kırmızı cüce TRAPPIST-1 gibi. Uzay teleskobu, TRAPPIST-1'in gezegenlerindeki CFC'leri görebilir, çünkü loş yıldız, güneşimiz gibi parlak bir yıldızın yapacağı şekilde CFC imzasını bastırmayacak.

Tek sorun, M sınıfı yıldızların genellikle yaşam için elverişli olmaması. Çünkü gençken yakın gezegenlerdeki herhangi bir hayat için oldukça ölümcül olabilecek güçlü güneş patlamaları gönderir. Bununla birlikte, bu kararsız aşamadan sonra yaşlandıkça sakinleşirler, bu yüzden hala bir ihtimal taşıyor.

Araştırma ekibi, "Dünya benzeri bir gezegenin atmosferinde CFC'lerin tespit edilebilirliği, büyük ölçüde ev sahibi yıldızın yarıçapına ve spektrumuna bağlıdır ve özellikle TRAPPIST-1 sistemi bu açıdan son derece elverişlidir." diyor.

Araştırma makalesi, Earth and Planetary Astrophysics dergisinde ön baskı olarak yayınlandı.

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