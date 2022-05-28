Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, uzun zamandır 'şaka' amaçlı geliştirilen kripto para birimi Dogecoin'e destek veriyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl bu kripto para biriminin rekor seviyelere ulaşmasına yardımcı oldu. Musk'ın Doge'ye desteğini bilmeyen yoktur ve yine milyarder bu coin'e verdiği desteği tekrarladı.

Elon Musk, SpaceX'in Dogecoin ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı. Milyarder girişimcinin 2002 yılında kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ürün satışlarında kripto para birimini destekleyecek. Twitter'daki açıklamasında Musk, "Otomobil dışındaki Tesla ürünleri Doge ile satın alınabilir, yakında SpaceX ürünleri de alınabilecek" dedi.

Ayrıca bir başka tweetinde ise SpaceX'in kripto para birimini kullanarak Starlink abonelikleri için ödeme yapmayı mümkün kılabileceğini de önerdi. Tweetler, dogecoin fiyatının fırlamasına neden oldu ve paylaşımdan önce olduğundan yaklaşık yüzde 8 daha yüksek bir seviyeye çıktı.

Musk, daha önce de şirketlerinde Dogecoin ile ödeme alınabileceğini söylemişti. Geçtiğimiz Aralık ayında Musk'ın Tesla ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini açıklaması üzerine Doge fiyatı yüzde 33'e kadar çıkmıştı.

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