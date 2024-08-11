Bilişim 500 şirketlerinin geliri 716 milyar liraya ulaştı

Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketinin geliri 716 milyar liraya ulaştı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketinin belirlendiği “Bilişim 500 Araştırması” açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük 10 bilişim firması Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Teknosa, Arena, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Ingram Micro ve KoçSistem oldu. 500 bilişim firması bir önceki seneye göre yüzde 93 büyüme gösterirken, 2023’te toplam geliri 716 milyar TL’ye ulaştı.

Bu yıl araştırmada 74 yeni şirket yer alırken, sıralamaya giren şirketlerin 140’ı yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi. En yüksek büyüme gösteren ilk 5 şirketin ortalama büyümesi yüzde 680 olarak kaydedilirken, en yüksek oran ise yüzde 1.468 olarak gerçekleşti. Son bir yılda sektörün merkezine yapay zekanın oturmasıyla, şirketlerin yapay zeka gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 185 büyüdü.

Ödül töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’de sektör büyüklüğünün 25 milyar dolar civarı olduğunu belirterek “14 kat büyümenin olduğu başka bir sektör ben bilmiyorum. Yazılım ve bilişim sektöründe son 10 yılda hızla büyüyen bir ekosistem oluşturduk. 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyelimiz var” dedi.

Türkiye’de yazılım sektörünün büyüyen bir sektör olduğunu altını çizen Sayan, dünyada iletişim sektörünün büyümesinin yüzde 5 iken Türkiye’de daha yüksek olacağını öngördüklerini aktardı. Sayan, 5G’nin ihalesinin 2025’te yapılacağını, 2026’da da kullanılmaya başlanacağını söyledi.