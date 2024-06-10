Can Ataklı'nın "yok" dediği Togg gelecek yıl Avrupa sokaklarında olacak

TOGG T10X ile yapılan yolculuklar mil kazandıracak! TOGG ile THY arasında yeni anlaşma duyuruldu

TOGG T10X ile yapılan yolculuklar mil kazandıracak! TOGG ile THY arasında yeni anlaşma duyuruldu

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Tüm engellemelere rağmen başarıyla tamamlanarak yollara çıkan Togg için Avrupa adımı da atılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 2025'ten itibaren Avrupa'da da yollarda olacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Kapanış Dersi programına katıldı. Programa; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, birçok öğretmen ve protokol üyeleri katıldı.

"TOGG SENEYE AVRUPA'DA DA YOLLARDA OLACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yerli ve milli elektrikli otomobil Togg hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır bugüne kadar 30 binden fazla Togg üretildiğini söyledi.

Togg'un 60 yıllık bir hayal olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Türkiye lider milli teknolojik girişimleri ortaya çıkartarak küresel teknoloji yarışında bir adım öne çıkıyor. Bunun somut örneklerinden biri Türkiye'nin otomobilidir. Togg. Malumunuz bu da 60 yıllık bir hayalimizdi. Devrim Otomobili ile Türkiye kendi otomobil markasına sahip olmayı hayal etmiş, fakat benzin koyulmayan her içten yanmalı otomobil yoluna devam edemeyeceği gibi Devrim de yolda bırakılmıştı." dedi.

Müjdeli haberi de veren Bakan Kacır, "60 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiasıyla, ısrarıyla ve takibi ile nihayetinde devrin otomobili devrin teknolojisiyle elektrikli ve akıllı araç teknolojisiyle yola çıktı. Bugüne dek 30 binden fazla üretildi. Önümüzdeki yıl inşallah sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yollarda olacak" ifadelerini kullandı.

CAN ATAKLI "TOGG MOG YOK, HİKAYE" DEMİŞTİ

YouTube kanalı üzerinden yaptığı bir canlı yayınla Togg'u hedef alan Can Ataklı, Togg kullanıcısının videosuyla gündem olmuştu. Can Ataklı'nın "Togg mog yok, hikaye" dediği anları Togg'da izleyen sürücünün videosu sosyal medyada viral olmuştu.

Can Ataklı'nın düzenli aralıklarla kötülediği, "yok" dediği Togg ise kısa süre içinde Avrupa yollarında olacak.