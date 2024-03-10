Dünya markası olma yolunda ilerliyor! Kadıköy’ün arka sokaklarından Intel ile ortaklığa

İş hayatına Kadıköy’ün arka sokaklarında bilgisayar toptancılığı ile başlayan İlhan Yılmaz bugün Monster Notebook markası ile teknoloji devi Intel’in 6 global partnerinden biri hâline geldi. Yılmaz’ın hedefinde ise dünya markası olmak var.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Garajdan çıkan firmaları bilirsiniz. Bugün Google, Facebook gibi teknoloji devleri birkaç arkadaşın garajında doğdu. Artık garajların yerini startup’lar aldı. Genç fikirler teknoparklarda, modern ofislerde Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurabilmek için gecesini gündüzüne katıp çalışıyor.

Türkiye’de pek bilinmese de garajdan çıkan ve dünya markası olma yolunda ilerleyen markalar var. Bunlardan birisi de Monster Notebook. Firmanın kurucu ortağı ve CEO’su İlhan Yılmaz’ın hikâyesiyle bugün girişimcilere ışık tutuyor.

SEVİMLİ CANAVARLAR İLHAM OLDU

90’lı yıllarda işe atılan İlhan Yılmaz, bilgisayar aşkıyla bir bilgisayar firmasında işe başlar. Çırak olarak başladığı iş yerinde yerleri süpürür, müşteri temsilciliği ve satış yöneticiliği yapar. Evlenir, askere gider. Döndüğünde cebinde sadece 1.000 doları vardır. Arkadaşından 300 dolar da borç alır. Kadıköy’ün arka sokaklarında bilgisayar malzemelerinin toptan satışına başlar. Ancak markalaşma fikri hiç kafasından çıkmaz. Bir gün “Sevimli Canavarlar” adlı animasyonu seyreder. İşte o zaman Moster Notebook fikri doğar.

ABD PAZARINA GİRİYOR

İlhan Yılmaz 2000 yılında işe koyulur. Markayı tescil ettirir, tasarıma başlar. 2005 yılında ise ilk yerli ürünler pazara çıkar. Yaşanan ekonomik kriz ve sıkıntılar ise işin tuzu biberi olur.

Yılmaz bugün Türkiye’de en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markası hâline geldiklerini belirterek “8-10 kişi ile başladığımız yolculukta bugün 500 kişilik bir organizasyona dönüştük. Türkiye, Kıbrıs, Dubai, Almanya ve İngiltere’deyiz. Yurt dışında Tulpar markası ile ilerliyoruz. 43 ülkede ürünlerimiz satılıyor. ABD pazarına girmek için ilk adımı attık. Oradaki faaliyetlerimiz de başlayacak” dedi.

Yılmaz, Monster Notebook’u yerli marka olmaktan çıkarıp Tulpar markası ile bölgesel bir marka hâline getirdiklerini, sırada ise dünya markası hedefi olduğunu söylüyor.

MÜHENDİS VE TASARIMCININ TERCİHİ

Monster Notebook dünya teknoloji devi Intel’in de 6 global partnerinden biri. Monster Notebook’un Berlin’de Avrupa’nın en büyük deneyim alanında yüksek performans ve kaliteli ürünlerini oyunseverler ile buluşturan marka, Intel Core 14.nesil işlemci mimarisiyle donatılmış ve Intel Core ultra yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirilmiş ürünlerinin yanı sıra Intel ARC serisi Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB ekran kartlarını da portföyüne katmış durumda. Bilgisayarlar sadece oyunseverlerin değil mühendis ve tasarımcı gibi yüksek performans gerektiren farklı meslek gruplarının da tercihi olduğunu belirten Yılmaz “Yeni teknolojileri yakından takip ediyor ve AR-GE çalışmalarımızla kullanıcıların beklentilerine yönelik ürünler geliştiriyoruz. 2024 içerisinde piyasaya sunacağımız ekran kartlarımızla, oyun ekosistemini dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Bilgisayarın Togg’u olmak istiyoruz” diyor.

500 BİNDEN FAZLA OYUN BİLGİSAYARI SATILDI

Berlin’de 1.000 metrekare büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük oyun deneyim alanına sahip olan Monster Notebook, bugüne kadar 55 bin kişiyi ağırladı. Merkezde haftada iki gün eSpor turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını belirten İlhan Yılmaz, Türkiye’de ise pazar lideri oldukları söyledi. Yılmaz “Türkiye’de geçtiğimiz yıl 500 binden fazla oyun bilgisayarı satıldı. Daha çok 15-34 yaş arası oyun oynuyor. Kadın oyuncu sayısı sürekli artıyor. Kadınların oranı daha önce yüzde 10 iken bugün yüzde 45’e kadar çıktı” dedi.