Metinleri gerçekçi videolara dönüştürebiliyor! Yapay zeka Sora için uzman isimden 'sahte içerik' uyarısı

Hollywood filmlerini aratmayacak kalitede videolar oluşturulabilecek yapay zeka aracı Sora için uzman isimden kritik uyarı geldi. SODİGEM uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Şişman Uğur, "Çok büyük ölçeklerde sahte içerik üretileceği aşikar." dedi.

Yapay zeka hayatımızın her alanında aktif rol almaya devam ediyor. ChatGPT'nin ardından bu kez yapay zeka aracı Sora tanıtıldı. Hollywood filmlerini aratmayacak kalitede videolar oluşturabilmesiyle ön plana çıkan Sora için uzman isimden kritik uyarı geldi.

SUÇ AMAÇLI KULLANILABİLİR

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Serap Şişman Uğur, ABD'li bir firmanın deneme aşamasındaki yapay zeka uygulaması "Sora"nın herkesin kullanımına açıldığında, metinleri gerçekçi videolara dönüştürebilme özelliğiyle dezenformasyon ve suç amaçlı kullanabileceği uyarısında bulundu.

DEEPFAKE VİDEOLAR ENDİŞELENDİRİYOR

Yapay zeka hamlelerin daha gerçekçi ve inandırıcı 'deepfake' videolar haline gelebileceği konusunda endişelerin olduğunu belirten Uğur, "Sora halkın kullanımına açıldığında çok büyük ölçeklerde sahte içerik üretileceği aşikar. Bu içerikler, çevrim içi dezenformasyonun yanında dolandırıcılık ve sahtekarlıklara yardımcı olmak için kullanılabilecek şekilde yapılandırılabileceği gibi birilerinin özel hayatına müdahaleden nefret içerikleri üretimine kadar birçok alana yayılabilir." dedi.

GENEL KULLANIMA AÇILMAMALI

Ağır şiddet, cinsel içerikler, vahşet gibi görüntüler içeren içeriklerin istem olarak Sora'ya girilmesi durumunda ne yapacağı belirsiz olduğunu vurgulayan Uğur, "OpenAI'nin, Sora'yı şimdilik genel kullanıma açmamasının doğru bir hamle olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.

FİLM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM SORUNUNA YOL AÇACAK

Sora'nın metinden videoya yapay zeka araçlarını kendisini kullanabilen ya da geliştirebilecek kişilere yeni istihdam alanları açabileceğine dikkati çeken Uğur, ,film sektöründe set işçilerinden kamera önündekilere birçok mesleğin riske girmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

Uğur, yapay zekanın sektör üzerindeki etkilerini değerlendiren film yönetmeni ve görsel efekt uzmanı Michael Gracey'nin, animasyon filmler yapmak için 3 yıl boyunca 100 veya 200 sanatçıdan oluşan ekibe ihtiyaç duyulmayacak noktaya gelinebileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.