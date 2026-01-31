Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisinden S26 ailesi, resmi tanıtıma günler kala sızıntılarla ortaya çıktı. Sızdırılan basın görselleriyle birlikte pek çok bilgiye ulaşılmış oldu. İşte Samsung S26 ile ilgili tüm bilinenler...

Samsung’un 25 Şubat 2026’da Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S26, Galaxy S26+ ve premium modeli Galaxy S26 Ultra’dan yeni sızıntılar geldi.

Sızdırılan basın görsellerine göre yeni modeller tasarımsal olarak büyük bir sürpriz vadetmiyor. Her üç modelde de düz ekranlar ve ince çerçeveler yer almaya devam ediyor. Önceki modele göre köşelerin biraz daha yuvarlaklaştığını ve ön kamera deliliğin de bir miktar büyüdüğü görülüyor.

Samsung S26’nın görselleri sızdı: Yeni amiral gemisi nasıl görünecek?

Arka tarafında ise kameralar daha fazla çıkıntılı bir kamera adası üzerinde yer alıyor. Sızdırılan görüntülerde sadece kobalt moru ve siyah yer alırken, daha önce gelen bilgilere göre, siyah, beyaz, gümüş gölge, gökyüzü mavisi, kobalt moru ve pembe altın renklerinde piyasaya sürülecek.

DİKKAT ÇEKEN KAMERA ÖZELLİĞİ

Gelen sızıntılarda en dikkat çekici olanı S26 Ultra’nın 200 megapiksellik ana kamerasının F1.4 gibi rekor bir diyaframla gelecek olması. 1.4’lük diyafram değeri fotoğraf tutkunları için oldukça önemli. F değeri sensöre düşen düşen ışık değerini belirler. Bu oran ne kadar düşük olursa sensör o kadar fazla ışık alır. Bu da özellikle düşük ışıklı gece çekimlerinde daha net fotoğraflar ortaya çıkmasını sağlar. Galaxy S25 Ultra’da bu oran F1.7 idi. Ayrıca 50 megapiksellik telefoto kemarasının diyafram açıklığı F3.4 ten F2.9'a yükseltilecek.

Samsung S26’nın görselleri sızdı: Yeni amiral gemisi nasıl görünecek?

SIZAN TÜM BİLGİLER

Galaxy S26 Ultra ile ilgili sızan bilgilere göre, 6,9 inçlik QHD+ Dinamik AMOLED ekran, 256 GB'dan 1 TB'a kadar uzanacak depolama alanı yer alması bekleniyor. S26 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciye sahip olacak. Ailenin temel modeli Galaxy S26, 6,3 inçlik FullHD+ Dinamik AMOLED ekran, 4.300 mAh batarya ve üçlü kamera sistemi ile gelecek.

S26 Plus ise 6,7 inçlik QHD+ Dinamik AMOLED ekran ve 4.900 mAh kapasiteli bataryayla gelecek ve kablosuz güç paylaşımı (Wireless Power Share) şarj özelliğini de destekleyecek. S26 Plus Avrupa'da Samsung Exynos 2600 işlemci ile gelecek ve Galaxy S26 ile aynı kamera kurulumuna sahip olacak.



