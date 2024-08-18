Türk şirketi Bulutistan'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık yatırım

Global bir şirket olma yolunda ilerleyen Bulutistan yurt dışında bulut yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

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ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bulutistan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde dördüncü uluslararası operasyonunu devreye aldı.

Bulutistan Uluslararası Büyümeden Sorumlu Genel Müdürü Altuğ Eker, 2025’in sonuna kadar ABD’ye 10 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını belirterek “Amerika’daki operasyonumuz ile dünya devleri arasında yer almamız için kritik bir adım attık. Ayrıca lider uluslararası bulut sağlayıcısı konumumuzu daha da sağlamlaştırıyoruz” dedi.

Bulutistan, Azerbaycan Bakü şehrinde ve Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan bulut altyapıları ile yurt dışında 60’tan fazla ülkeye hizmet veriyor.