İçerik üretmede TikTok, İnstagram’ın gerisinde kalırken, YouTube’tan canlı yayınlara ilginin arttığı gözlemlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’ndan” derlenen bilgilere göre, toplam internet trafiği içinde sabit bağlantıların oranı yüzde 83,5, mobil bağlantıların oranı yüzde 16,5 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 4. çeyreğinde toplam internet trafiği en yüksek paya sahip uygulama ise açık ara YouTube oldu.

Türkiye'nin yüzde 83'ü sabit hatlardan bağlanıyor: İnternet trafiğinde en yüksek pay YouTube’un

YouTube, yüzde 44,3 trafik payıyla kullanıcıların veri tüketiminde başı çekerken, yüzde 17 ile Instagram ve yüzde 4,7 ile TikTok, YouTube’u takip etti.

Yayın tabanlı medya kategorisinde yine YouTube yine öne çıkan uygulama olarak canlı yayınların internet üzerinden de yoğun derecede takip edildiği verisini de rakamlara yansıttı.

MESAJDA INSTAGRAM ÖNDE

Anlık mesajlaşmada en yaygın olarak kullanılan uygulama yüzde 64,1’lik oranla Instagram oldu. Instagram’ı yüzde 15,2 ile Facebook, yüzde 10,9 ile WhatsApp takip etti.

İnternet üzerinden sesli konuşma olan VOIP kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama açık ara WhatsApp oldu.

Toplam kullanım trafiğinin yüzde 55,9’unu oluşturan WhatsApp, bu alanda lider konumda yer aldı. Çevrim içi oyunlarda en yaygın olarak kullanılan PC oyun dağıtım platformu Steam lider olurken, Playstation onu takip etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası