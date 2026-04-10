Instagram’da 13 yaş sınırı resmen başladı Instagram, çocuk ve genç kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik geliştirilen “Genç Hesaplar” özelliğini Türkiye’de kullanıma sundu. Meta’nın Ekim 2025’te İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’da devreye aldığı bu yeni sistem, özellikle 18 yaş altı kullanıcılar için platform deneyimini daha kontrollü ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle belirli yaş grubundaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak “genç hesap” statüsüne geçirilirken, bu profiller varsayılan olarak daha sıkı gizlilik ve içerik filtreleriyle geliyor.



Instagram’da 13 yaş sınırı resmen başladı OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRECEK Uygulamanın en dikkat çeken yönlerinden biri, genç kullanıcıların hesaplarının baştan itibaren gizli olarak ayarlanması. Bu sayede paylaşımlar yalnızca onaylanan kişiler tarafından görülebiliyor. 13+ film derecelendirme kriteriyle yapay zeka destekli mekanizma keşfet ve reels gibi alanlarda karşılaşılan içerikleri daha hassas filtrelerden geçiriliyor ve yetişkinlere yönelik paylaşımların genç kullanıcılara ulaşması büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Tütün, alkol, küfür veya tehlikeli akım videoları artık gençlerin karşısına çıkmayacak.



Instagram’da 13 yaş sınırı resmen başladı MESAJLAŞMA GİZLİLİĞİ Mesajlaşma tarafında da önemli değişiklikler söz konusu. Genç kullanıcılar artık çoğunlukla yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabiliyor ve tanımadıkları hesaplardan gelen mesaj talepleri daha sıkı şekilde filtreleniyor. Ayrıca şüpheli içeriklerin otomatik olarak bulanıklaştırılması gibi ek güvenlik önlemleri de devreye alınıyor. Meta, bu korumaların çift taraflı çalıştığının ve belirlenen bu hesapların da gençleri takip etmesinin veya gönderileriyle etkileşime girmesinin benzer şekilde engelleneceğinin altını çizdi.



Instagram’da 13 yaş sınırı resmen başladı TAM EBEVEYN DENETİMİ Yeni sistemin bir diğer önemli boyutu ise ebeveyn denetimi. Aileler, çocuklarının platform üzerindeki aktivitelerini daha yakından takip edebiliyor ve belirli ayarların değiştirilmesi için onay mekanizması devreye giriyor. Özellikle daha küçük yaştaki kullanıcılar için bu kontrol seviyesi artırılmış durumda. "Kısıtlı İçerik" seçeneği aktif edildiğinde, yorum yapma ve diğer kullanıcı yorumları da engelleniyor.



Instagram’da 13 yaş sınırı resmen başladı Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu yeni korumaların Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla birlikte, ebeveynlerin gençlerin güvenliğine ilişkin endişelerine cevap verme konusunda anlamlı bir adım daha atıyoruz. 13+ film derecelendirme sisteminin bilinen standartlarından ilham alarak, Türkiye’deki gençler için daha güvenli ve yaşlarına daha uygun bir deneyim sunmayı, aynı zamanda ebeveynlere çocuklarının dijital yolculuklarını desteklemeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlamayı amaçlıyoruz.”



