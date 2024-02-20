TUSAŞ'tan heyecanlandıran 'yerli uçak motoru' açıklaması! 'Yakın zamanda çalıştıracağız'

Yerli uçak motorunda heyecanlandıran gelişmeyi duyuran TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Genel Müdürü Akşit, "Uçak motorumuz bitmeye yakın. Savunma Sanayii Başkanlığımız gerekli duyuruyu yapacaktır. Yakın zamanda çalıştıracağız" dedi.

Savunma sanayiinde yerli ve milli üretime hız veren Türkiye, motor üretim ve kullanımında da ön plana çıkmaya devam ediyor. Geliştirdikleri havacılık motoru TEI-PD170'in ilk satışını geçen yıl yaptıklarını söyleyen TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, bu yılın başında ilk teslimatı gerçekleştirdiklerini ve motorun ikinci satışı için sözleşme imzaladıklarını söyledi.

10 yıl önce Türkiye'nin kendi helikopter motorunu yapacağını söyleselerdi kimsenin inanmayacağını dile getiren Akşit, Türkiye'nin ihtiyacı olan İHA motorlarının hepsini geliştirip üretebilecek teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

"MOTORUMUZ GÜÇLÜ VE HEPSİNDEN DAHA İYİ"

Akşit, "Sıfırdan yeni başlayınca daha esnek davranıp son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyada rakiplerimiz var ama bizim motorumuz gerçekten çok güçlü ve hepsinden daha iyi. O yüzden yurt dışından yeni bir motor olmasına rağmen tercih ediliyor" dedi.

2024'TE İHRACAT HEDEFİ 445 MİLYON DOLAR

Yüksek teknoloji ürünlerinin yurt dışında da ilgiyle karşılaştığını belirten Akşit, şöyle konuştu:

"2023'te 345 milyon dolar ihracat yaptık. 2024'te bunu 100 milyon dolar artırarak 445 milyon dolara çıkmak istiyoruz. Bu rakamların içinde bu yıl teslimine başladığımız motorlar da olacak. Bu gurur verici. Yüksek teknolojiye sahip ülkelere bunu satıyoruz."

"UÇAK MOTORUMUZ BİTMEYE YAKIN"

Helikopter motorunda seri imalata hazırlandıklarını söyleyen Akşit, "Bir tek uçak motorları kaldı. TEI-TF6000/TEI-TF10000 ailesinin ilk motor karkasını İzmir'deki TEKNOFEST'e getirmiştik. Oradaki versiyondan şu an çok daha ileri seviyedeyiz. Uçak motorumuz bitmeye yakın. Savunma Sanayii Başkanlığımız gerekli duyuruyu yapacaktır. Yakın zamanda çalıştıracağız" dedi.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret eden Akşit, motor tasarlamanın yetmediğini, yüksek teknoloji içeren alt sistemlerin parçalarını da geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Akşit, yeni projeler yürüttüklerini, TEI-PD180-ST motorunun teslimatını bu yıl yapacaklarını ve TEI-PD225 motoru üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.