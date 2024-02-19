Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Yapay zekaya asla isminizi söylemeyin

Hayatı kolaylaştırmanın yanında birçok tehlikesi ortaya çıkan yapay zeka yazılımına karşı uzmanlardan bir uyarı daha geldi. Uzmanlara göre, yapay zekaya isminizi söylerseniz bu durumu size karşı kullanabilir.

Dünya genelinde hızla yayılan yapay zeka uygulamaları birçok yararının yanında bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Sohbet botları karmaşık soruları cevaplayabilir ve hatta bazı görevleri ürkütücü derecede insani bir şekilde gerçekleştirebilir.

BAZI ŞEYLERİ PAYLAŞMAYIN

NTV'de yer alan habere göre, bu nedenle zaman zaman kendinizle ilgili adınız da dahil olmak üzere bazı şeyleri paylaşmak cazip gelebilir ancak uzmanlara göre ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmalısınız.

BİLGİLERİNİZİ SOHBETE DAHİL ETMEYİN

Bir siber güvenlik uzmanı, "Size, şirketinize veya müşterilerinize ait hiçbir şifre, pasaport veya banka kartı numarası, adres, telefon numarası, isim veya diğer kişisel veriler yapay zeka ile yapılan sohbetlere dahil edilmemelidir" uyarısında bulundu. Çünkü yapay zekalı bir sohbet yazılımına gönderdiğiniz bilgiler her zaman gizli kalmayabilir.

İNSANLAR TARAFINDAN İNCELENEBİLİR

ChatGPT'nin kendisi diyalogları kaydeder ve bunlar daha sonra teknik sorunları düzeltmek veya hizmet ihlallerini önlemek için yeniden kullanılabilir. Hatta konuşmalarınız insan moderatörler tarafından bile incelenebilir.

"HER ŞEYİ SİZE KARŞI KULLANABİLİR"

Bir hatanın konuşmalarınızın sızmasına neden olması veya sohbet robotunun yanlışlıkla bilgilerinizi başka bir kullanıcıyla paylaşması ihtimali vardır. Siber güvenlik uzmanı Stan Kaminsky, "Unutmayın: bir sohbet botuna yazdığınız her şey size karşı kullanılabilir" diye konuştu.