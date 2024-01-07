Vegas'ta yapay zekâ şovu! Tüketici elektroniği fuarı CES kapılarını açıyor

7 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:38

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024 başlıyor. ABD’nin Las Vegas şehrinde 9-12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek CES’e bu sene 150’den fazla ülkeden 1.200’den fazla teknoloji şirketi katılıyor. OpenAI girişiminin geçen yıl başlattığı üretken yapay zekâ furyası kendini her alanda gösteriyor. Otomobillerden ve scooter’lara, beyaz eşyadan TV’lere, kameralardan hoparlör ve kulaklıklara kadar yapay zekâlı ürünler sergilenecek.

Fuarda ayrıca 150 kişilik bir heyet ve 50 Türk teknoloji girişimi katılacak. Türk girişimciler; görme engelli çocuklar için akıllı baston girişiminden kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişime, elektrikli araç performans yönetimi platformundan giyilebilir teknolojilere kadar pek çok inovatif ürünü ilk defa sergileyecek. Geçtiğimiz yıllarda CES’te yerini alan Türkiye’nin yerli otomobili Togg da CES’e katılacağını duyurdu.

EN YENİ ÜRÜNLER

CES, birçok yeni ürüne de ev sahipliği yapacak. Samsung, gıda ve mutfak deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bir ekosistem sağlayan yapay zekâ (AI) ve SmartThings bağlantılı en yeni akıllı mutfak ürünlerini ve akıllı televizyonlarını tanıtacak. Samsung bununla kalmayıp, oyuncular ve içerik üreticileri için Odyssey, Viewfinity ve Smart Monitor monitörler duyurabilir. Monitör pazarının önde gelen üreticilerinden LG de, yapay zekâ destekli ev ürünleri ile oyuncu monitörü odaklı yeni ürünler duyuracak. Ayrıca araç içi ekranları, akıllı ev robotu ve akıllı hoparlörü DukeBox’ın tanıtımını yapacak.

Ekran kartı pazarının önde gelen üreticilerinden NVIDIA ise yeni GeForce RTX 40 Super, RTX 4070 ve RTX 4080 Super ailesi ile fuarda yerini alacak. Performansları ile büyüleyecek ekran kartları, oyuncuların gözdesi olacak. NVIDIA’nın en büyük rakibi AMD de boş durmayacak. Öyle ki şirket, yeni işlemci ve ekran kartını tanıtacak. Ayrıca AMD’nin yapay zeka ve otomobil alanında da dikkat çeken duyurular yapması bekleniyor. Asus, yeni dizüstü bilgisayarları bir yana ROG Phone 8 serisini de tanıtacak. Oyuncular için geliştirilen akıllı telefonların 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekrana sahip olması ve Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

OTOMOTİV DEVLERİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ

CES 2024 sürücüsüz araç teknolojileri ile dikkat çekiyor. Volkswagen’den Honda’ya, Hyundai’den Kia’ya ve daha fazlası CES 2024’te yer alıyor. Japon Honda’nın yeni bir “küresel elektrikli araç serisi”nin duyurulmasıyla manşetlere çıkması muhtemel, ancak otonom sürüşü ne ölçüde içerdiği henüz bilinmiyor. Mercedes-Benz de CES 2024’e katılacak şirketlerden birisi. Almanya merkezli araç üreticisinin tam elektrikli G-Serisi için bir prototip göstermesi bekleniyor. Bununla beraber yapay zekâ tarafında da heyecan verici gelişmeler yaşanacak. Şirket, MBUX Sanal Asistanı için önemli yenilikler duyuracak. Bu yenilikler arasında Unity’nin yüksek çözünürlüklü oyun motoru grafiklerinin desteğiyle “Hey Mercedes” komutuyla başlatılabilen sesli asistanın görsel bir boyuta taşınması da bulunuyor.