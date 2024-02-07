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    • Yapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya'da bulunan Vezüv Yanardağı patlamasında kömüre dönen 2000 yıllık parşömendeki gizli metin yapay zeka tarafından ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, 2000 yıllık sır bilgilerin tamamına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

    Kömürleşmiş papirüsün, bir Yunan filozofunun derin düşüncelerini içerdiği ve Epikurosçu felsefe okuluna dair daha önce hiç görülmemiş içgörüleri açığa çıkarıldığı açıklandı.

    YAPAY ZEKAYLA 2000 YILLIK BİLGİLERE ULAŞTILAR

    Independent'ın haberine göre araştırmacılar kömüre benzeyen parşömeni dijital olarak taradıktan sonra, papirüsü sanal olarak açmak ve harfleri tespit etmek için 3 boyutlu haritalama ve yapay zeka tekniklerini kullandı. Yazının filozof Philodemus'tan geldiği ve onun kıtlık dönemindeki yaşananlar hakkındaki düşünceleri içerdiği belirtildi. 

    Yapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı

    18. YÜZYILDA KEŞFEDİLMİŞTİ

    Parşömenler, 18. yüzyılda bir çiftçinin Herculaneum antik kentinin üzerinde bir kuyu kazarken gömülü bir Roma villasını ortaya çıkarmasıyla keşfedildi. Papirüs tomarlarından oluşan geniş bir kütüphane, volkanik enkazın ısısıyla karbonize olmuş, onları son derece kırılgan ama hâlâ sağlam bırakmıştı.

    ANTİK ÇAĞ KÜLLİYATINI İKİ KATINA ÇIKARACAK

    Bunları açmaya ve metinleri okumaya yönelik önceki girişimler, birkaç parşömeni yok etmişti. Parşömenlerin 600'den fazlası açılmamış ve okunamaz halde kalmıştı. Parşömenlerin şifreleri çözülürse, antik çağ edebiyatının külliyatını iki katından fazlaya çıkaracak.

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Teknoloji > Yapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı
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