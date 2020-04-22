Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri arasında en dikkat çekici konu başlıkların biri, son yıllarda yerlileşme oranının giderek arttığı savunma sanayii... Ülkeyi dünyada en ileri noktaya taşıyacak projelere imza atan Türk savunması; millî imkânlarla geliştirilen projelere ağılık vererek, 2023’e kadar sektörde mutlak bağımsızlığı sağlamak için çalışıyor.

Savunma sanayiinde 2023 hedefleri arasında; Altay tankının envantere kazandırılması, yerli hava savunma sistemleri ile deniz ve hava platformlarının TSK’nın kullanımına sunulması, kullanılan mühimmatta tam yerliliğin sağlanması ve İHA-SİHA’ların sayısının artırılması gibi projeler bulunuyor. TSK envanterindeki helikopterlerde kullanılan UMTAS, L-UMTAS, CİRİT; SİHA’larda kullanılan MAM-C ve MAM-L ile savaş uçaklarında kullanılan HGK, LGK, KGK gibi birçok mühimmat, millî imkânlarla üretilmeye devam edilecek.

Rusya’dan alınan S-400 uzun menzilli savunma sistemlerinin yanı sıra Türkiye, kendi yerli hava savunma sistemini de geliştiriyor. Türk savunma sanayiinin en önemli projelerinden olan HİSAR ile Türkiye; S-400 ve Patriot ayarında bir yerli hava savunma sistemine sahip olacak. Her türlü hava tehdidine karşı koruma sağlayacak projenin ilk halkasını oluşturan HİSAR-A testleri başarıyla geçti. HİSAR-O ve son halka olan SİPER (HİSAR-U) için de çalışmalar hızla sürüyor. HİSAR-A’nın bu sene içinde, HİSAR-O’nun 2022’de, HİSAR-U’nun 2023 yılından sonra TSK’nın envantere girmesi planlanıyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin sulardaki hâkimiyeti de her geçen gün güçlenerek sürerken MİLGEM projesi kapsamında yeni savaş gemileri geliyor. TCG KINALIADA korveti geçici olarak donanmaya teslim edilirken TCG İSTANBUL firkateyninin inşa faaliyetlerine hız verildi. Denizaltı projesinin ilk ürünü PİRİREİS suyla buluştu. Onu sırasıyla HIZIRREİS, MURATREİS, AYDINREİS, SEYDİALİREİS ve SELMANREİS takip edecek. Tüm denizaltıların yaklaşık 10 yıl içinde Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girmesi planlanıyor. Türkiye, 2030’lu yıllarda dünyanın sayılı güçlü donanmalarından biri olacak.

Türkiye’nin ilk yerli taarruz helikopteri olan “ATAK” programı kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 91 adet, İçişleri Bakanlığına 27 adet teslimat yapıldı. Birçok ülkenin satın almayı planladığı T129 ATAK helikopterinin gelişmiş modeli ATAK-2 için çalışmalar sürüyor. Bu helikopter 2023-2024 tarihlerinde ilk uçuşunu yapacak.

SİHA VE İHA'LARIN SAYISI ARTACAK

TSK’nın terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarında adından sıkça söz ettiren insansız hava araçları da, 2023 hedefleri arasında önemli bir yer tutuyor. Son dönemde yerli İHA ve SİHA’ların sergiledikleri performans dünyanın da ilgisini çekerken bu alanda çalışmalar hız kesmeden sürecek. TSK envanterindeki İHA ve SİHA’ların sayısı artırılacak. Bayraktar TB2 tipi SİHA, Bayraktar mini İHA, Bayraktar Akıncı, Aksungur gibi insansız hava araçları Türkiye’nin gökyüzündeki gücü olmayı sürdürürken Asisguard firmasının geliştirdiği Songar, sürü hâlinde uçabilme projesi SALGUR, sabit kanatlı İHA Alpagu gibi sistemler de envanterde yerini alacak. Suriye’deki son operasyonda büyük başarılar elde eden SİHA’lar hakkında konuşan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar “Türkiye bu alanda operasyonel kullanım kabiliyeti açısından baktığımızda dünyada en iyi bir veya iki ülkeden biri diyebilirim” şeklinde konuşmuştu.