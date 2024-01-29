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    • 14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı

    Kuş gözlemcilerinin uzun süredir peşinde olduğu 'ipekkuyruk' Rize'de ortaya çıktı. Norveç, Finlandiya ve Rusya'nın kuzeyinde yaşayan kuş türü olan ve en son 2010'da Artvin'de ölü olarak bulunan ipekkuyruk kuşu, iki günlük çalışma sonucu Trabzon hurması ağacında görüntüledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya&#039;da yaşıyor ama Rize&#039;de ortaya çıktı
    Rize, Kuş, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Her yıl çok sayıda kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Kuş gözlemcileri de yaklaşık 15 yıldır, zorlu kuş göçü yolculuğunu ve bölgede yaşayan türleri fotoğraflayarak kayda geçiriyor.

    İlkbahar ve sonbaharda yoğun olarak yaşanan göç, gözlemcilerin de yeni türleri fotoğraflamasını sağlıyor.

    DOĞU KARADENİZ YAYLALARINDA BEKLİYORLAR

    Gözlemciler, Doğu Karadeniz'in yaylaları ve köylerinin yanı sıra sulak alanlarda yeni türleri kayda almak için bekliyor. Zaman zaman yöre halkından da bilgi alan gözlemciler, sabah erken saatlerden itibaren alanı dolaşarak kuş türlerini fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

    14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı

    Kuş gözlemcileri, bölgede nadir görülen kara ağaçkakan, dağ horozu, kızılbaşlı kirazkuşu ve sakallı akbaba gibi çok sayıda türü fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Boğaz Mahallesi sakinlerinden Adem Bakır'ın farklı bir kuş türü gördüğünü gözlemcilere bildirmesinin ardından araştırma başladı.

    14 SENE SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

    Gözlemciler, son olarak 2010'da Artvin'de ölü olarak bulunan ipekkuyruk kuşunu, iki günlük çalışma sonucunda Trabzon hurması ağacında görüntüledi. Kuşu görmek ve fotoğraflamak için çok sayıda gözlemci de mahalleye geldi.

    14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı

    NORVEÇ, FİNLANDİYE VE RUSYA'DA YAŞIYOR

    Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, ipekkuyruk türünün Norveç, Finlandiya ve Rusya'nın kuzeyinde yaşayan bir kuş türü olduğunu söyledi.

    14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı

    Kuş gözlemine 15 yıl önce başladığını belirten Hatinoğlu, o günden beri Türkiye'de çok görülmeyen türler arasında yer alan ipekkuyruk kuşunu aradığını anlattı.

    14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı

    Bir bölge sakininin ağaçta gördüğü farklı kuş türüyle ilgili bilgi verdiğini ifade eden Hatinoğlu, "Gelip ipekkuyruk türü olduğunu görünce mutlu olduk. Doğu Karadeniz'in 371'nci türü. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkarıyoruz kuş sayısını. Tahminlerimize göre 380 türe kadar çıkacağız. Yıllar boyunca yavaş yavaş artacak" dedi.

    14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı

    Hatinoğlu, kuşun fotoğraflarını Türkiye'nin Anonim Kuşları'na (TRAKUS) ait "Trakus.org" adlı internet sitesine yükleyip, yetkililere Doğu Karadeniz'in 371'inci türü olarak onaylattıklarını da sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    RizeKuş
    Haberler > Yaşam > 14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı
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