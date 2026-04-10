Eskişehir'de Enes Özçelik, 1986 model aracını satmak için bir video çekip sosyal medyada paylaştı. Otomobil karşılığında 1 litre koladan yarım ekmek ısırılmış dönere kadar çeşitli takas teklifleri geldiğini belirten Özçelik, mesajlara gülümseyerek karşılık verdiğini söyledi.

Eskişehir'de ticaretle uğraşan Enes Özçelik, geçmişte aldığı 1986 model otomobilini satmak için aracının videosunu çeken Özçelik, otomobiline 55 bin lira fiyat belirlediğini söyledi. Aracını cep telefonundan değerinde kolaya kadar birçok malla takas edebileceğini belirten Özçelik'e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj geldi.

1986 model aracını satmak istedi! Gelen tekliflere gülümsüyor... Isırılmış döner teklif eden var

ARACI PARK ETTİĞİ YERİ BİLE UNUTUYOR

Dolu sigara paketinden yarım döner ekmeğe kadar birçok şeyin araç karşılığında teklif edildiği Özçelik, mesajlara gülümseyerek karşılık veriyor. Halen aracı elinden çıkarmak isteyen Enes Özçelik, otomobilini park ettiği yeri ise zaman zaman unutuyor. Aracını geçmişte park ettiği yeri unutan ve 2 ay sonunda bulan Özçelik, otomobilini bir an önce elinden çıkarmak istediğini söyledi.

"YARISI ISIRILMIŞ DÖNER TEKLİF EDEN VAR"

Sosyal medyadaki paylaşımı hakkında konuşan Enes Özçelik, "İnternetten birinden aldım, hiç hatırlamıyorum. 1986 model olması lazım. Arabayla hiç ilgilenmiyorum, 3 aydır unutmuştum. Esnafız, marketin önünde dururken dedim bir video atayım. Allah'ın işi, video tuttu. Millet değişik yorumlar atıyor, yarısı ısırılmış döner teklif eden var, içinden 2 dal içilmiş sigara teklif eden var, 1 litre kola, 1 koli su veren var. En sonunda 'satıldı' yazdım ama 15 dakika önce bile mesaj atmışlar 'Satıyorsan alayım' diye" ifadelerini kullandı.

"PARAYA DÖNECEK HER ŞEYLE TAKAS OLUR"

Aracı satmak istediğini belirten Enes Özçelik şöyle konuştu:

"Başta 55 bin fiyat biçtik. Alıp satarız, kâr ederiz diye düşündük ama işler yoğunlaşınca aracı kenara attık. Sonra nereye koyduğumuzu unuttuk, meğer sanayide bir dükkânın önüne bırakmışız. Elektrik tesisatını yaptırıp muayeneye hazır şekilde, uğraşmadan satalım diye düşündük. Zaten ihtiyaç kalmadı, başka arabalar aldık. Böyle bir video atayım dedim, o da tuttu. İnsanlar eğlensin yani, eğlenecek bir şey kalmadı. Ben memnunum, takılsınlar. Arabayı gerçekten satacağım. Cep telefonu takası olur, ederi kadar kola ile takas olur, paraya dönecek her şeyle takas olur. İhtiyaç fazlası çünkü"

