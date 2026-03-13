Şanlıurfa’da 6 Şubat depremlerinde hasar görerek ibadete kapatılan tarihi Mevlevihane Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2 yıllık kapsamlı ve aslına uygun restorasyon çalışmalarının ardından kılınan Cuma namazıyla yeniden cemaatiyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı çalışmalarla tarihi bir vakıf eserini daha ayağa kaldırdı. Bu kapsamda Şanlıurfa Haşimiye Meydanı mevkiindeki Mevlevihane Çarşısı’nda yer alan Mevlevihane Camii, aslına uygun tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kılınan Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

2 yıllık hasret Cuma namazıyla bitti: Tarihi Mevlevihane Camii’nde ilk saf tutuldu



YAPI GÜÇLENDİRİLEREK YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Kitabesi bulunmadığı için inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen camiye yönelik yaklaşık 2 yıldır süren restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirildi. İlk aşamada caminin farklı noktalarından ve malzemelerinden numuneler alınarak analizler yapıldı. Çalışmalar kapsamında yapı askıya alınarak gerekli iskele sistemleri kuruldu, caminin damındaki kurşun kaplamalar söküldü. Ardından beden duvarlarında enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirilerek, çelik kasnak ve gergilerle yapının statik güçlendirmesi sağlandığı bildirildi. Halılarla döşenen caminin, aydınlatma, ses ve kamera sistemleri ile ısıtma-soğutma sistemleri de yenilendi.

"RESTORASYONU TAMAMLANAN CAMİDE İLK NAMAZ"

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Erkan Delen, tarihi Mevlevihane Camisini yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Delen, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa ilimiz de büyük bir ölçüde etkilendi. Hele tarihi eserlerimiz başta olmak üzere burada tarihi yapılarımız, camilerimiz çok etkilendi. Bunlarla alakalı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Kültür turizm bakanlığı vakıflar Genel müdürümüz ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, teknik ekiplerimiz direkt depremden sonra sahaya inilerek hasar tespit çalışmalarında bulundu. Bu çerçevede Şanlıurfa ilimizde yaklaşık 13-14 camimizde restorasyon çalışması başlattık. Bunlardan bir tanesi de Mevlevihane Camisidir. Mevlevihane Camimiz deprem sonrası yapılan tespitlerde hasar aldığı ve hasardan dolayı da ibadete kapatılmıştı ama yaklaşık 2 yıl süren ve titiz bir şekilde yürütülen restorasyon çalışması sonrasında çok şükür bugün Allah'ın izniyle ibadete açtık. Cuma namazımıza denk getirdik. Elhamdülillah ibadetimizi şu an güzel bir şekilde, güzel bir ortamda, yeni camimizde yapmanın gururunu yaşadık. İnşallah en kısa zamanda restorasyonu süren diğer camilerimizi de ibadete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıl aranın ardından camide namaz kılan bölge esnafı ve vatandaşlar, yeniden açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

