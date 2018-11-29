Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’de dün gece etkisini artıran sağanak sele sebep oldu. Yağış sebebiyle birçok ev ile iş yerini su bastı, ulaşım aksadı. Bir özel hastanenin acil servisi sular altında kaldı. Yaklaşık 50 hasta başka bir hastaneye sevk edildi. Sele kapılan iki servis minibüsü yan yattı; birinde bulunan kendi imkânlarıyla çıktı, diğerindeki işçiler ise itfaiye tarafından kurtarıldı. Oğulpaşa köyünde Veysel Evren (78) sel sularında boğuldu. Kente son 24 saatte 128,5 kilogram yağış düştü. Böylelikle 110 kilogramlık yağışın düştüğü 11 Ekim 1953’teki rekor da kırıldı. Kentte okullar 2 gün tatil edildi. Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Antalya’da da benzer görüntüler oluştu.