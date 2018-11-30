Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ'da dün başlayan kar yağışı gece ve bu sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Beyaz gelinliğini giyen ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Zinciri olmayan araçlar kontrollü bir şekilde zirvenin yolunu tutarken, jandarma ekipleri ise güvenlik için devriye atıyor.

Karayollarına ait küreme ve tuzlama ekipleri yolun kapanmaması için çalışıyor. Oteller Bölgesi'nde tesislerin ve işletmelerin çatılarından sarkan 50 santimetrelik buz sarkıntıları ise dikkat çekti.

Sezonun açılışına günler kala kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürürken, çalışanlar boş vakitlerinde kartopu oynamaktan geri kalmadı. Uludağ'ı boş bulan köpekler ise bir birbirleriyle boylarına kadar gelen karın içinde keyifle boğuştu.