Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücülere Jandarma ekipleri, Karayolları ekipleri ve vatandaşlar yardımcı olurken, bazı araçlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.