Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Çanakkale-İzmir kara yolunda Fırat Ü yönetimindeki 54 TH 289 plakalı otomobil, Recep G idaresindeki 35 EJC 59 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fırat Ü yönetimindeki otomobil devrildi. Kazada, Fırat Ü ve yanında bulunan Kartal Ö yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.