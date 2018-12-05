Edinilen bilgiye göre Çanakkale-İzmir kara yolunda Fırat Ü yönetimindeki 54 TH 289 plakalı otomobil, Recep G idaresindeki 35 EJC 59 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fırat Ü yönetimindeki otomobil devrildi. Kazada, Fırat Ü ve yanında bulunan Kartal Ö yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edremit'teki kazada yaralananlar var
05.12.2018 - 10:00 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Etiketler : edremit,kaza,haberler,
591942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591942.aspx
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