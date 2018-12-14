Manisa'da 500 kişinin İŞKUR TYP kapsamında 6 aylığına ildeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirileceği ve başvuruların 18 Aralık Salı Günü sona ereceği bildirildi.
İŞKUR Manisa İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 500 kişilik TYP kontenjanı tahsis edilmiştir. Müracaatlar 14 Aralık Cuma (Bugün) itibariyle başlamış olup 18 Aralık Salı günü sona erecektir. Başvurular; İŞKUR İl Müdürlüğüne, ilçelerde ise Hizmet Merkezlerine şahsen yapılacağı gibi, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de yapılabilir." ifadelerine yer verildi.
Manisa'da 500 kişiye iş imkanı
14.12.2018 - 12:01 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Manisa'da 500 kişinin 6 ay süreyle kamu kurum ve kuruluşlarında işbaşı yapacağı öğrenildi.
Manisa'da 500 kişinin İŞKUR TYP kapsamında 6 aylığına ildeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirileceği ve başvuruların 18 Aralık Salı Günü sona ereceği bildirildi.
Etiketler : İŞKUR,
593412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593412.aspx
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