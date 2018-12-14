Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da 500 kişinin İŞKUR TYP kapsamında 6 aylığına ildeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirileceği ve başvuruların 18 Aralık Salı Günü sona ereceği bildirildi.

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 500 kişilik TYP kontenjanı tahsis edilmiştir. Müracaatlar 14 Aralık Cuma (Bugün) itibariyle başlamış olup 18 Aralık Salı günü sona erecektir. Başvurular; İŞKUR İl Müdürlüğüne, ilçelerde ise Hizmet Merkezlerine şahsen yapılacağı gibi, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de yapılabilir." ifadelerine yer verildi.