Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 farklı çelik kapı kilitleri kırılmak suretiyle ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Serdar K. (34), Derya E. (23), Gülhanım C. (37), Reyhan G. (25) ve Sibel G.'yi (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkarken gazetecilerin 'Neden hırsızlık yapıyorsunuz?' sorusuna hırsızlık şüphelisi 1 kadın, "Sana ne? Sana mı kaldı?" diyerek tepki gösterdi.

